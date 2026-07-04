Amazon, dopo anni, lancia il servizio che tutti abbiamo sempre aspettato

Amazon muove un altro passo su Project Kuiper e manda in orbita nuovi satelliti per portare internet a banda larga dallo spazio entro fine anno in diversi mercati.

L’obiettivo è chiaro: offrire un’alternativa a Starlink dove la fibra arriva tardi, o non arriva proprio. Il progetto, sviluppato negli Stati Uniti e seguito da anni dal mondo tech, punta a creare una rete in orbita capace di collegare case, aziende, scuole e servizi pubblici con piccoli terminali installati a terra.

Il nuovo lancio spinge il progetto satellitare di Amazon

Il lancio segna un passaggio concreto per Amazon Kuiper, il servizio di connessione satellitare su cui il gruppo di Seattle lavora da tempo. Finora se ne era parlato soprattutto come di un grande progetto industriale, tra test, autorizzazioni e accordi con i vettori spaziali. Ora la partita entra in una fase più vicina agli utenti. La società fondata da Jeff Bezos ha previsto una costellazione di 3.236 satelliti in orbita bassa, già autorizzata negli Stati Uniti dalla Federal Communications Commission.

La scelta dell’orbita bassa serve a ridurre la latenza rispetto ai vecchi sistemi geostazionari. Tradotto: videochiamate più stabili, streaming più fluido e servizi cloud utilizzabili anche lontano dalle grandi città. Amazon ha spiegato che i satelliti Kuiper lavoreranno insieme a terminali compatti, pensati per famiglie, imprese e amministrazioni. “La connettività resta un bisogno essenziale”, ha ripetuto più volte l’azienda parlando del programma. Una frase semplice, ma che dice molto sulla posta in gioco.

Internet entro fine anno: tempi, mercati e primi clienti

Il calendario indicato da Amazon prevede l’avvio dei primi servizi commerciali di internet satellitare Kuiper entro la fine dell’anno. Si partirà dai mercati in cui la copertura iniziale sarà disponibile e dove le autorizzazioni nazionali saranno già completate. I primi clienti dovrebbero essere famiglie in zone rurali, aziende con sedi isolate, operatori telefonici e realtà pubbliche che hanno bisogno di collegamenti di riserva. Non sarà, però, un debutto simultaneo ovunque.

Come per ogni rete satellitare, la disponibilità dipenderà dal numero di satelliti attivi, dalle stazioni di terra e dagli accordi con le autorità locali. Amazon ha già mostrato diversi modelli di antenne Kuiper, compresa una versione più economica pensata per le abitazioni. Per molti Paesi, però, i prezzi finali non sono ancora stati comunicati. Ed è qui che si giocherà una parte importante della partita: quanto costerà l’abbonamento e quale velocità reale potrà garantire il servizio nelle ore di maggiore traffico.

La sfida a Starlink e il peso sulla connettività globale

Il confronto più immediato è con Starlink, il servizio di SpaceX che ha già conquistato milioni di utenti e ha portato la banda larga satellitare in case, camper, navi, aziende e situazioni di emergenza. Amazon arriva dopo, e non è un dettaglio. Ma porta con sé una forza commerciale enorme: il cloud di AWS, la logistica globale, i rapporti con imprese e governi, oltre a una base di clienti già abituata ai servizi digitali del gruppo.

La concorrenza potrebbe farsi sentire su prezzi e qualità, soprattutto nelle zone dove oggi le alternative sono poche. Non solo campagne e montagne: anche cantieri, piattaforme industriali, rotte marittime e aree colpite da blackout possono diventare mercati decisivi. Resta da capire se il modello reggerà sul lungo periodo, perché costruire e mantenere una costellazione satellitare richiede investimenti enormi e lanci continui. Ma l’ingresso di Amazon nella connettività globale sposta gli equilibri: dopo anni di attesa, il servizio che molti aspettavano non è più soltanto una promessa su carta.