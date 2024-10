Amazon DISINTEGRA il prezzo del Motorola G24: l'affare del weekend

Il Motorola G24 è pensato per offrire un’esperienza visiva e multimediale di alta qualità, grazie al suo display notchless da 6,56 pollici con frequenza di aggiornamento a 90 Hz. Questo schermo, dotato di modalità Luminosità elevata, garantisce una visibilità chiara e vivace in qualsiasi condizione, ideale per goderti al meglio film, video e contenuti preferiti.

Per gli appassionati di fotografia, il Motorola G24 propone un sistema di fotocamere da 50 MP, capace di catturare immagini incredibilmente dettagliate sia di giorno che di notte. Con l’obiettivo Macro Vision, è possibile immortalare anche i minimi particolari da vicino, offrendo una versatilità notevole per ogni tipo di scatto, dai panorami agli scatti ravvicinati.

Non mancano le performance in termini di autonomia: con una batteria potente da 5000 mAh, il G24 è progettato per durare tutto il giorno senza problemi. Inoltre, grazie alla ricarica TurboPower™, è possibile ricaricare rapidamente il dispositivo e proseguire senza interruzioni, permettendoti di vivere appieno ogni momento.

L’esperienza multimediale è completata da un audio multidimensionale Dolby Atmos che, tramite altoparlanti stereo, avvolge l’utente in un suono potente e immersivo. Questa qualità sonora rende ogni esperienza di ascolto, dalle chiamate alla musica, ancora più coinvolgente.