Amazon anticipa il Natale e REGALA le Cuffie over-ear Sony (oggi a SOLI 36 EURO!)

Le cuffie over-ear wireless Sony WH-CH520 sono ora disponibili su Amazon a un prezzo straordinario di 36,09€, grazie a un sconto del 48%.

Si tratta di un’opportunità imperdibile per chi cerca cuffie di alta qualità a un prezzo accessibile. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti.

Cuffie over-ear wireless Sony: audio eccezionale e comfort prolungato

Le Sony WH-CH520 sono state progettate per offrire un’esperienza audio di qualità superiore.

Con la certificazione 360 Reality Audio, queste cuffie ottimizzano la tua esperienza musicale analizzando la forma individuale dell’orecchio attraverso l’app Sony | Headphones Connect. Questa tecnologia ti permette di godere del meglio dell’esperienza musicale, con un suono che ti avvolge completamente.

Un altro punto di forza di queste cuffie è la loro durata della batteria eccezionale. Con una durata fino a 50 ore, puoi ascoltare la tua musica preferita dimenticandoti della carica. E, se la batteria si sta scaricando, una ricarica rapida di 3 minuti può darti 1,5 ore di ascolto, rendendole perfette per chi è sempre in movimento.

Le Sony WH-CH520 sono dotate di connessione Multipoint, un facile funzionamento dei pulsanti e possono anche essere controllate con la voce. Con Swift Pair e Fast pair, queste cuffie sono ideali per l’uso quotidiano. Puoi rispondere facilmente alle chiamate con un clic dei pulsanti sui padiglioni, senza la necessità di prendere il telefono dalla tasca.

Il comfort è un aspetto fondamentale per le cuffie over-ear, e le Sony WH-CH520 eccellono anche in questo. Con un archetto regolabile, morbidi padiglioni e un design leggero, puoi trovare la tua vestibilità perfetta e stare comodo più a lungo. Queste caratteristiche rendono le Sony WH-CH520 adatte per lunghe sessioni di ascolto, sia che tu stia lavorando, viaggiando o semplicemente rilassandoti a casa.

Le cuffie wireless Sony WH-CH520 offrono un'esperienza audio di alta qualità e un comfort eccezionale!

