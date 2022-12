Ad una prima occhiata potrebbe sembrare un Apple Watch. La somiglianza dal punto di vista del look c’è (si può parlare di “ispirazione”), ma ridurre l’Amazfit GTS ad una copia dello smartwatch made-in-Cupertino è un errore.

Pur senza essere sofisticato come il device Apple, questo smartwatch offre tante funzioni smart legate all’attività fisica e non. Oggi lo trovi in offerta su Amazon a meno di 55 euro, ma ti consiglio di completare l’acquisto in fretta, perché la promo potrebbe avere breve durata.

L’Amazfit GTS utilizza uno schermo ad alta risoluzione con una densità di pixel di 341 ppi. La risoluzione invece è di 348×442, che si traduce in un’ottima nitidezza dei contenuti mostrati sul display. A proposito, è un AMOLED da 1,65 pollici, in un formato quadrato che consente di mostrare ancora più contenuti.

Lo smartwatch combina software e hardware per ottimizzare il consumo di energia del sistema e dei vari componenti, così da garantire una durata di 14 giorni. Il GTS può funzionare ininterrottamente addirittura per 1 mese e mezzo in modalità “orologio di base” e fino a 25 ore con il GPS in funzione.

È resistente all’acqua fino a 50 metri di profondità e supporta anche diversi scenari di nuoto. L’orologio è infatti in grado di riconoscere automaticamente la tipologia di nuoto e di registrare dati come SWOLF, andatura e consumo calorico. Restando in tema fitness, l’Amazfit GTS supporta 12 modalità di allenamento e integra il sensore ottico di tracciamento biologico BioTracker PPG di Huami, che esegue un monitoraggio costante della frequenza cardiaca per tutta la giornata.

