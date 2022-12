Se stai cercando una alternativa economica ad Apple Watch, sei nel posto giusto. Oggi su Amazon spicca il nuovo minimo storico dell’Amazfit GTS 2 Mini (versione 2022), uno smartwatch davvero pieno di funzionalità. Aggiungi al tuo polso l’indossabile spendendo solo 64,90 euro grazie allo sconto del 28%. Se lo acquisti in queste ore, lo riceverai sicuramente prima di Natale.

Amazfit GTS 2: così tanto, a così poco

L’Amazfit GTS 2 presenta un design senza bordi e con vetro curvo, avendo un peso di soli 19,5 grammi e un display AMOLED da 1,55 pollici che include oltre 80 quadranti, quasi tutti con schermo attivo abbinato. Si tratta della versione 2022 aggiornata.

Il device in questione si presenta con il supporto ai dispositivi Apple e include il noto assistente vocale Alexa, utile per chiedere moltissime domande utili in vari momenti e ottenere traduzioni, o magari impostare sveglie, mentre si possono manovrare i propri elettrodomestici smart in casa e non solo.

Viene inclusa una batteria da 220mAh in gradi di durare fino a un totale di 14 giorni dopo che si effettua la ricarica completa, includendo assieme a quanto descritto un totale di 68 modalità sportive integrate e 5 ATM di resistenza all’acqua, risultando di conseguenza perfetto per tutti gli appassionati al mondo dello sport.

Non mancano anche le feature legate alla salute, con l’Amazfit GTS 2 che è in grado di monitorare 24 ore su 24 la frequenza cardiaca e fornire avvisi in caso di problemi, controllando anche il livello di stress e ottenendo suggerimenti in tempo reale su come ridurlo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.