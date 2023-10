Altoparlante da doccia compatibile con Siri (iOS): musica sempre a soli 19€!

Per tutti gli amanti della musica e della tecnologia, arriva l’offerta che stavate aspettando! Su Amazon, l’Altoparlante Bluetooth da doccia compatibile con Siri (iOS) è ora in promozione a soli 19,99€, con un fantastico sconto del 20%. Non perdere l’occasione di rendere ogni tua doccia un momento unico e speciale!

Sappiamo quanto sia rilassante e piacevole ascoltare la propria musica preferita mentre si è sotto la doccia. E con questo altoparlante, l’esperienza è portata ad un altro livello. Grazie alla sua compatibilità con Siri, puoi facilmente cambiare canzone, regolare il volume o persino fare una chiamata senza dover toccare il tuo dispositivo. Immagina di poter dire “Hey Siri, riproduci la mia playlist relax” e lasciare che la magia avvenga.

Ma non finisce qui. L’altoparlante è progettato specificamente per l’ambiente della doccia. Ha una protezione impermeabile IPX7, il che significa che può resistere alle schizzi d’acqua senza problemi. La batteria integrata offre fino a 6 ore di riproduzione continua, assicurandoti una lunga sessione musicale senza interruzioni. La qualità del suono è sorprendentemente chiara e ricca, rendendolo perfetto anche per ascoltare podcast o audiolibri.

L’installazione è semplicissima. Grazie al suo sistema di aggancio, puoi attaccarlo a qualsiasi superficie liscia della tua doccia. E non temere se non sei un utente iOS: l’altoparlante è compatibile con qualsiasi dispositivo Bluetooth, offrendoti la massima versatilità.

Questo Altoparlante Bluetooth da doccia è l’accessorio che fa per te. Con un’offerta così vantaggiosa su Amazon, non hai scuse per non regalarti questo piccolo lusso.

Fai click e aggiungi al carrello ora! L’offerta potrebbe terminare presto, e non vorrai certo rimanere a bagni asciutti!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.