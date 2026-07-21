Allarme PS5, questo bug fa scomparire tutti i progressi di gioco: un colpo e perdi tutto

Su PS5 e PlayStation Network, diversi giocatori stanno riscontrando un problema che rende invisibile o blocca la cronologia delle attività di gioco.

Le sessioni più recenti non vengono mostrate correttamente nei profili, nell’app mobile e nei widget della console. Secondo le segnalazioni circolate online, il malfunzionamento potrebbe essere collegato a un intervento tecnico effettuato dopo un precedente disservizio dei servizi Sony.

Cronologia azzerata e giochi recenti scomparsi: cosa segnalano gli utenti PS5

Il problema è emerso nelle ultime settimane su Reddit ed è stato ripreso da siti specializzati come PlayStation LifeStyle e Tom’s Guide France. Al centro delle segnalazioni c’è soprattutto la sezione dei giochi recenti: titoli avviati dopo maggio 2026 che non compaiono più nel profilo, oppure restano fermi a una data precedente. Non risultano, almeno dalle testimonianze disponibili, cancellazioni di massa dei salvataggi.

I giochi restano nella libreria, i trofei sembrano aggiornarsi senza intoppi e le campagne non risultano perse. A sparire, però, è una parte tutt’altro che secondaria dello storico personale: ore giocate, ultimi titoli avviati, attività visibili dal profilo e dalla PlayStation App. “I miei giochi sono ancora lì, ma la sezione attività è vuota”, ha scritto un utente in un thread di assistenza, raccontando di non riuscire più a vedere correttamente il proprio percorso recente.

Dal guasto ai “giochi fantasma”: la possibile origine del problema

Secondo quanto ricostruito dalla community, alcuni account PSN hanno iniziato a mostrare nelle librerie giochi mai acquistati e mai avviati. Negli screenshot condivisi online comparivano titoli “fantasma”, in certi casi persino con centinaia o migliaia di ore collegate al profilo.

Tra questi, stando alle testimonianze, anche giochi dal contenuto esplicito come Sex Store Simulator, comparsi senza spiegazioni nella cronologia di utenti che dicevano di non averli mai posseduti. In quei giorni Sony aveva segnalato sulla propria pagina ufficiale di stato una panne parziale dei servizi Gaming and social, avvisando che alcuni utenti potevano avere problemi ad avviare giochi, app o funzioni di rete. Poi la situazione sarebbe cambiata.

Nel tentativo di correggere l’anomalia, secondo quanto riportato da PlayStation LifeStyle, l’orologio interno o la registrazione delle attività del PlayStation Network sarebbe stata riportata indietro per alcuni account. Risultato: dall’elenco sarebbero spariti anche i giochi realmente usati nelle settimane successive.

Dischi fisici più colpiti e silenzio di Sony: cresce la frustrazione dei giocatori

Dalle segnalazioni, il bug della cronologia PS5 sembra colpire soprattutto i giochi su disco, anche se non mancano casi legati alle versioni digitali. Un utente ha pubblicato una presunta risposta del supporto PlayStation, nella quale si parlerebbe di anomalie già individuate dai tecnici: storico incoerente, titoli fisici non rilevati nel modo corretto e contatori del tempo di gioco fuori fase.

Sony, però, non ha ancora diffuso una comunicazione pubblica dettagliata, né indicato una data per la correzione definitiva. E il silenzio si fa sentire. Nei forum il tono è passato dalla curiosità alla rabbia: “È ancora rotto”, ha scritto un giocatore, lamentando che un’azienda delle dimensioni di Sony non abbia risolto il problema dopo settimane. Il nervosismo arriva in un momento già delicato per il supporto fisico, dopo le discussioni sulla possibile riduzione dei dischi PlayStation nei prossimi anni.

Per ora, chi usa PS5 può solo controllare libreria e trofei, salvare eventuali screenshot della propria attività e aspettare un intervento ufficiale. Il danno, più che sui salvataggi, colpisce la memoria digitale dei giocatori.