Di solito non lo trovi mai a meno di 70 euro, da Lidl compri l'idropulsore avanzato ad appena 10 euro

Si tratta dell’idropulsore ricaricabile a marchio Nevadent, tornato sugli scaffali della catena a 11,99 euro, una cifra ben lontana dai 70 euro o più richiesti da diversi modelli professionali venduti con marchi più noti, spesso dotati delle stesse funzioni di base ma con un packaging e un posizionamento decisamente più costoso.

Il dispositivo monta un serbatoio da 230 millilitri, sufficiente per una pulizia completa senza doverlo riempire più volte, un getto d’acqua regolabile su tre livelli di intensità e una ricarica via USB con cavo incluso nella confezione, così da evitare la sostituzione periodica delle pile.

Lidl ha l’idropulsore in maxi sconto

La testina si smonta con lo stesso meccanismo a scatto di uno spazzolino elettrico, e nella confezione sono solitamente incluse due punte con anelli colorati distinti, pensate per un utilizzo condiviso in famiglia senza il rischio di confondere gli ugelli. Una curiosità che in pochi notano riguarda la somiglianza, per estetica e componentistica, con alcuni modelli a marchio più blasonato: in passato alcuni manuali arrivavano persino a certificare la compatibilità delle testine tra i due marchi, un segnale piuttosto chiaro sull’origine industriale condivisa di certi prodotti a marchio proprio dei discount.

Il formato in sé non è una novità: Nevadent propone dispositivi di questo tipo da diversi anni, con edizioni precedenti passate dai 14,99 ai 29,99 euro a seconda della dotazione e della stagione. La vera notizia, semmai, è proprio il prezzo di quest’ultima uscita, il più basso mai proposto per questo formato dalla catena, che riduce sensibilmente il rischio economico per chi vuole solamente provare il prodotto senza convinzione assoluta. Un margine di spesa che, come notato da diverse testate di settore, equivale a poco più del costo di una scatola di testine di ricambio, venduta separatamente a 4,99 euro.

Gli idropulsori orali restano comunque un complemento allo spazzolino tradizionale, non un sostituto: la loro funzione principale è rimuovere residui di cibo e placca nei punti più difficili da raggiungere con la sola spazzolatura, tra un dente e l’altro o lungo il bordo gengivale. La disponibilità in negozio, come spesso accade con le offerte a rotazione delle catene discount, varia da punto vendita a punto vendita e dipende dalle quantità effettivamente consegnate, quindi conviene informarsi prima di organizzare un giro apposito.