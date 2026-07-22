Altro che Amazon, il prodotto tech del momento lo trovi solo da Lidl in svendita a pochi euro

Capita sempre più spesso che un prodotto tecnologico davvero utile finisca tra gli scaffali di un discount alimentare, invece che nelle vetrine dei negozi di elettronica. È quello che sta succedendo in queste settimane da Lidl, dove un accessorio pensato per la cucina sta attirando più attenzione di molti gadget venduti online a prezzi ben più alti.
Capita sempre più spesso che un prodotto tecnologico davvero utile finisca tra gli scaffali di un discount alimentare, invece che nelle vetrine dei negozi di elettronica. È quello che sta succedendo in queste settimane da Lidl, dove un accessorio pensato per la cucina sta attirando più attenzione di molti gadget venduti online a prezzi ben più alti.
Valentina Giungati
Pubblicato il 22 lug 2026
Altro che Amazon, il prodotto tech del momento lo trovi solo da Lidl in svendita a pochi euro

Da alcuni giorni nei punti vendita Lidl è disponibile un tappetino elettrico riscaldante in silicone firmato Silvercrest, proposto a 24,99 euro. Le dimensioni sono 51x34x3 centimetri e la potenza dichiarata è di 250 watt, sufficiente per mantenere caldi i piatti già cotti senza dover ricorrere a scaldavivande più ingombranti o a forni tenuti accesi inutilmente a bassa temperatura.

Il dispositivo permette di scegliere tra due livelli di temperatura, impostabili a 60, 80 oppure 100 gradi centigradi, così da adattare il calore al tipo di pietanza da conservare: zuppe, contorni, secondi piatti o intere pentole già pronte restano quindi calde per tutta la durata di un pranzo lungo, di un buffet o di una cena con più ospiti. Non si tratta di un piano di cottura, quindi non serve per cuocere gli alimenti, ma solo per evitare che si raffreddino una volta tolti dal fuoco.

Il prodotto Lidl che tutti vogliono

Il materiale scelto, il silicone, resiste alle temperature previste e allo stesso tempo consente di arrotolare o piegare il tappetino quando non è in uso, riducendo lo spazio occupato in un cassetto o in una credenza. Il prodotto viene inoltre commercializzato con una garanzia di tre anni, un dettaglio che lo colloca a un livello superiore rispetto a molti articoli hi-tech per la casa venduti a cifre simili sui principali marketplace online, dove accessori con funzioni comparabili spesso non superano i 12 mesi di copertura.

Il prodotto Lidl che tutti vogliono-melablog.it

In Italia il confronto con l’offerta reperibile su Amazon gioca a favore del prodotto Lidl: cercando scaldavivande elettrici o tappetini riscaldanti con caratteristiche simili, i prezzi online partono generalmente da cifre più alte, spesso superiori ai 30-40 euro, senza includere una garanzia altrettanto estesa. È uno dei motivi per cui, come già accaduto in passato con altri articoli della linea Silvercrest, la disponibilità nei negozi fisici tende a esaurirsi rapidamente.

Chi è interessato può verificare la presenza del tappetino nel punto vendita più vicino oppure controllare gli aggiornamenti tramite l’app Lidl Plus, che segnala le disponibilità residue e i coupon attivi settimana per settimana. Il programma fedeltà, gratuito e già utilizzato da una parte consistente della clientela abituale del discount, resta comunque il canale più rapido per non perdere eventuali riassortimenti o promozioni aggiuntive legate a questa categoria di prodotti.

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