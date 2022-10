È un gadget incredibilmente utile e il suo prezzo è abbastanza contenuto per essere un prodotto a marchio Apple. Si tratta di AirTag, il piccolo localizzatore Bluetooth che – al pari degli altri device dell’azienda di Cupertino – sfrutta il network Dov’è per consentire all’utente proprietario di ritrovare un oggetto che per un motivo o per un altro è stato smarrito. È un prodotto molto richiesto e oggi su Amazon lo trovi in offerta a 29 euro, ovvero 10 euro in meno rispetto al prezzo di listino.

E aggiungo che, ancora su Amazon, in promozione c’è anche la confezione che ne include ben 4 di AirTag. Lo sconto in questo caso è del 15%, che si traduce in un risparmio di 18 euro.

Hai perso qualcosa? Ti aiuta AirTag

L’AirTag è sì un gadget minuscolo, ma è di una utilità pazzesca. Con questo “disco” tieni d’occhio e ritrovi le tue cose direttamente dall’app Dov’è, la stessa che avrai probabilmente già usato per localizzare gli altri tuoi dispositivi e i tuoi familiari.

L’accessorio made-in-Cupertino si configura in un lampo, basta un tap e si collega all’iPhone o all’iPad. Devi ritrovare un oggetto? Puoi anche far risuonare l’altoparlante integrato o chiedere direttamente a Siri.

Inoltre, grazie alla tecnologia Ultra Wideband, la funzione “Posizione precisa” ti guida al punto esatto in cui si trova il tuo AirTag. Localizzalo anche quando è lontano grazie a centinaia di milioni di dispositivi Apple già collegati in tutto il mondo alla rete Dov’è.

Pur non essendo la prima volta che l’AirTag viene proposto a questo prezzo su Amazon, ti consiglio di cogliere ora la ghiotta occasione. Perché farselo sfuggire ora? A 29 euro, è un affare.

