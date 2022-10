Non che prima il mercato ne fosse privo (vedi i Tile), ma è con il lancio degli AirTag che c’è stato il boom dei localizzatori Bluetooth. Il gadget del gigante di Cupertino, per ovvi motivi, si sposa alla perfezione con l’ecosistema Apple, ma ci sono alternative che meritano di essere prese in considerazione. Soprattutto quando sono in forte sconto. E infatti oggi puoi acquistare su Amazon il tracker Bluetooth di ATUVOS a soli 16,79 euro, un prezzo promozionale frutto della combo “sconto + coupon”.

Il localizzatore è compatibile con il network Dov’è di Apple, e questo è un enorme punto a favore del piccolo ma utilissimo gadget. Il tag integra un altoparlante che emette un suono per essere facilmente ritrovato, anche nel caos più totale. L’ideale da abbinare a chiavi, portafoglio, borse e così via.

La distanza massima supportata è 120m, e se dovesse essere fuori dalla portata del Bluetooth, puoi visualizzare il tracker ATUVOS sulla mappa. Proprio come se fosse un device Apple, per intenderci.

Il tag sfrutta tutte le misure di sicurezza offerte da Apple. La rete del network Dov’è è infatti crittografata e anonima, e nemmeno l’azienda di Cupertino può risalire alla sua posizione. Nel caso in cui dovessi smarrirlo, puoi attivare la Modalità Smarrito e aggiungere le tue informazioni di contatto (dovesse essere ritrovato da qualcuno…). Il gadget è resistente all’acqua, ha dimensioni compatte e robuste e, infine, include una batteria CR2032 che dura circa 1 anno.

📢 Come sottolineato poco sopra, per completare l’acquisto al prezzo di 16,79 euro è necessario anche applicare il Coupon. È valido per un ulteriore sconto del 20%, spunta quindi la casella prima di aggiungere questa ottima alternativa economica all’AirTag di Apple