È il momento di lasciarsi alle spalle il prezzo consigliato di 199 euro per gli AirPods di terza generazione. Dando uno sguardo alle offerte di oggi su Amazon, ci siamo imbattuti in questo sconto del 10% sugli auricolari wireless di Apple che ricordano vagamente quelli della linea Pro.

Il costo finale è 179,90 euro, e puoi pagare anche a rate con il servizio proposto da Amazon: 5 rate da 35,98 euro.

AirPods 3, la migliore scelta

Gli AirPods di terza generazione – eccezion fatta per il cuscinetto in gomma – prendono in prestito il design degli AirPods Pro.

Look a parte, questi auricolari si destreggiano con l’audio spaziale con rilevamento dinamico della posizione della testa (per un suono tridimensionale), l’equalizzazione adattiva (che calibra la musica in base alla forma del tuo orecchio), un sensore di pressione per controllare musica e telefonate.

Immergiti nell’audio spaziale: gli AirPods rilevano dinamicamente la posizione della testa e ti danno un’esperienza d’ascolto tridimensionale per musica, film, serie TV e non solo. Il suono è tutto intorno a te, come se fossi al cinema o in una sala concerti.

Poi ti segnalo il supporto al comando vocale “Ehi Siri”, la resistenza ad acqua e sudore, fino a 6 ore di ascolto con una sola ricarica (che diventano 30 utilizzando la custodia di ricarica MagSafe), i comandi touch grazie ai sensori di pressione. Concludo spendendo poche parole sul setup e l’abbinamento: nulla è mai stato più semplice, la sincronizzazione con iPhone, iPad e Mac è istantanea.