Di alternative valide ce ne sono davvero tante e spesso ve le segnaliamo proprio qui, su Melablog. Non ci sono dubbi però sul fatto che i migliori auricolari wireless da abbinare a iPhone, iPad e – perché – Mac siano proprio gli AirPods, di cui esistono diverse versioni.

Oggi su Amazon trovi accattivanti promozioni che ti consentono di risparmiare un bel po’ al momento dell’acquisto. Gli AirPods di seconda generazione passano da 149 euro a 119 euro, i Pro invece da 279 euro a 209,99 euro. Ottimi sconti, senza dubbio.

AirPods Pro

Il top di gamma made-in-Cupertino in fatto di auricolari wireless. Cancellazione attiva del rumore, Modalità Trasparenza, Audio Spaziale con rilevamento dinamico della posizione della testa, EQ adattiva, cuscinetti affusolati, sensore di pressione, resistenza ad acqua e sudore, autonomia incredibile, supporto ai comandi vocali (Siri).

In questo caso, ti segnalo che puoi concludere l’acquisto anche optando per il pagamento a rate. Il servizio è offerto da Amazon, è gratuito e non nasconde costi aggiuntivi: considerato lo sconto, sono 5 rate da 42 euro.

AirPods 2a Gen

Ottimi auricolari wireless ad un prezzo (relativamente) contenuto. Taglia unica (ma comodi da utilizzare anche per tante ore di seguito), sincronizzazione istantanea con i dispositivi Apple, attivazione rapida di Siri con il comando “Ehi Siri”, comandi touch.