AirPods Pro, i migliori auricolari Apple a prezzo di Prime Day

C’è poco da dire. Gli AirPods Pro sono i migliori auricolari wireless del catalogo Apple. Il prezzo di listino è abbastanza sopra la media per questa fetta di mercato, ma abbiamo la buona notizia: sono tornati disponibili su Amazon in offerta ad un prezzo da Prime Day.

Se solitamente costano 279€, oggi puoi portarli via a 209€ incluse spedizioni veloci Amazon Prime. Significa che risparmi ben 7o€, e puoi perfino prenderli a rate da 41€ al mese a interessi zero reali.

AirPods Pro: Perché sì

Non solo per il design compatto, ma anche per la comodità e le feature di appaiamento “automagico” con cui si configurano. Gli AirPods Pro sono affidabili e super accessoriati in termini di feature. Per esempio l’eccellente cancellazione attiva del rumore, per bloccare i suoni esterni e rendere più chiaro sia la musica che le conversazioni. Oppure la Modalità Trasparenza che consente di sentire ciò che succede nell’ambiente circostante senza perdere neppure una nota della canzone che ascolti.

Poi c’è l’Audio Spaziale con rilevamento automatico della posizione della testa e l’equalizzazione adattiva che calibra la musica in base alla forma del tuo orecchio. Sono resistenti all’acqua e al sudore, integrano un sensore di pressione per i comandi touch e supportano i comandi vocali con la formula magica “Ehi Siri”.