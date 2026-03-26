AirPods Max 2 ora si possono ordinare: prezzo, data di arrivo e novità

Dopo settimane di attesa e indiscrezioni, le nuove AirPods Max 2 sono finalmente ordinabili e per chi stava pensando di cambiare cuffie il punto non è solo la data di arrivo, ma capire se questa volta Apple ha davvero corretto i limiti del modello precedente.

L’apertura dei preordini cambia il peso della notizia perché trasforma un annuncio in qualcosa di concreto. Non si parla più di un prodotto mostrato e basta, ma di cuffie che si possono già mettere nel carrello con consegne previste all’inizio di aprile. Per molti utenti è proprio questo il momento in cui una curiosità generica diventa una scelta reale: aspettare ancora, comprare subito oppure restare sul modello attuale.

Le nuove AirPods Max 2 arrivano in un segmento che Apple presidia da tempo con un prodotto elegante e molto riconoscibile, ma anche discusso per il prezzo e per alcuni limiti che negli anni erano diventati sempre più evidenti. Per questo il nuovo modello non viene osservato soltanto come un aggiornamento di routine: c’è la sensazione che Apple abbia cercato di rendere queste cuffie più convincenti proprio nei punti in cui il primo modello aveva lasciato qualche dubbio.

Cosa cambia davvero rispetto alle prime AirPods Max

Il cambiamento più importante è la presenza del chip H2, che porta con sé una gestione più avanzata dell’audio e una cancellazione del rumore migliorata. Apple parla di prestazioni fino a una volta e mezza superiori sul fronte della riduzione del rumore rispetto alle AirPods Max originali, ed è uno degli aspetti che più interessano chi usa le cuffie in viaggio, in ufficio o in ambienti domestici pieni di distrazioni.

Accanto a questo c’è il passaggio a USB-C, un dettaglio che per molte persone vale più di quanto sembri. Significa poter unificare la ricarica con quella di iPhone, iPad e Mac più recenti, ma anche aprire a una gestione diversa dell’audio via cavo. Apple ha infatti spinto molto anche sulla possibilità di ascoltare in lossless e con latenza ultra ridotta collegando le cuffie tramite USB-C, un punto che rende il prodotto più interessante non solo per chi ascolta musica, ma anche per chi guarda film o usa spesso il computer.

Restano poi elementi che hanno sempre distinto questa linea, dalla costruzione in alluminio al design over-ear molto riconoscibile, ma il cuore del discorso è un altro: le AirPods Max 2 cercano di far sembrare meno “vecchio” un prodotto che, col tempo, aveva perso parte dell’effetto sorpresa iniziale.

Prezzo alto, ma ora la proposta è più completa

Il nodo resta il prezzo, perché Apple continua a collocare le sue cuffie premium in una fascia che non parla a tutti. Sul mercato italiano il listino è di 579 euro, una cifra che obbliga a ragionare bene sull’acquisto. A questo livello non basta più il marchio o il design: chi spende vuole capire se l’esperienza sarà davvero superiore nell’uso quotidiano.

Ed è qui che il nuovo modello prova a essere più convincente. Le funzioni aggiuntive, la gestione sonora aggiornata, la migliore cancellazione del rumore e l’integrazione più moderna con l’ecosistema Apple rendono le cuffie più solide come proposta complessiva. Non è detto che basti per chi guarda soprattutto al risparmio, ma rende meno facile liquidarle come un prodotto bello e costoso senza abbastanza sostanza.

Per chi ha già le prime AirPods Max la scelta è meno immediata, perché molto dipenderà dal modo in cui vengono usate. Se l’ascolto è occasionale e il modello attuale soddisfa ancora, il salto potrebbe sembrare meno urgente. Se invece si cercano una resa più aggiornata, un collegamento più pratico e una gestione più evoluta dell’audio, allora le differenze iniziano a diventare più concrete.

Perché questa apertura ordini conta davvero

L’avvio dei preordini conta perché segna il passaggio dalla curiosità alla disponibilità reale. In molti casi gli annunci restano sospesi finché non si apre la fase d’acquisto, mentre qui Apple ha già trasformato la presentazione in una finestra commerciale chiara, con arrivi previsti nei primi giorni di aprile. Per chi stava aspettando un segnale per decidere, il segnale adesso c’è.

Le AirPods Max 2 non cambiano da sole il mercato delle cuffie premium, ma rimettono Apple in una posizione più forte in una categoria dove il primo modello era rimasto troppo a lungo quasi fermo. E per chi vive di musica, film, lavoro al computer e ascolto quotidiano, non è solo una questione di novità: è il momento in cui capire se queste cuffie sono ancora un oggetto da desiderare o finalmente un acquisto che ha più senso di prima.