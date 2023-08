AirPods con custodia USB-C: la novità che potrebbero annunciare il 12 settembre

L’evento Apple fissato per il 12 settembre sta generando molte aspettative e speculazioni. Oltre all’attesissimo lancio dell’iPhone 15, voci insistenti suggeriscono l’introduzione di AirPods aggiornati, con una notevole modifica: la custodia di ricarica potrebbe ora presentare una porta USB-C.

AirPods e la rivoluzione USB-C

La fonte di queste anticipazioni è Mark Gurman, noto giornalista di Bloomberg, che ha riferito dell’imminente aggiornamento degli AirPods con la nuova porta di ricarica. Questo passaggio da Lightning a USB-C per la custodia di ricarica degli AirPods andrebbe di pari passo con le modifiche previste anche per l’iPhone 15 in termini di connettività fisica.

Dettagli specifici sulle potenziali nuove funzionalità degli auricolari di Apple aggiornati sono ancora scarsi. Gurman suggerisce che l’inclusione della connessione USB-C potrebbe essere la principale, se non l’unica, modifica significativa. Considerando la possibile abolizione del connettore Lightning dall’iPhone, gli AirPods potrebbero rappresentare il primo passo verso la fase di eliminazione di questo connettore storico da parte di Apple per i suoi accessori.

Questo potenziale aggiornamento è in sintonia con la cronologia di Apple: l’azienda ha lanciato gli AirPods di terza generazione alla fine del 2021 e ha presentato gli AirPods Pro 2 nel settembre 2022, mantenendo, però, la connessione Lightning e MagSafe.

Vale la pena notare che la mossa verso USB-C potrebbe non essere solo una scelta estetica o funzionale, ma anche una necessità normativa. L’Unione Europea ha infatti ratificato la Direttiva sui caricatori comuni nell’ottobre 2022, che imporrà l’uso di USB-C per la ricarica di iPhone e altri piccoli dispositivi a partire dal 2024. Paesi come l’Arabia Saudita e l’India stanno altresì elaborando proposte simili relative ai connettori dei caricabatterie, influenzando direttamente le decisioni di Apple in materia.

Mentre ci prepariamo all’evento del 12 settembre, gli occhi sono puntati non solo sull’iPhone 15, ma anche sul possibile nuovo capitolo nella storia degli AirPods.