In questi giorni il prezzo degli AirPods di terza generazione con custodia di ricarica MagSafe è in calo costante. Oggi, infatti, puoi acquistare gli auricolari wireless di Apple a soli 169 euro. Dunque sì, acquistandoli in queste ore risparmieresti ben 50 euro. Davvero niente male come promozione, che è valida anche in caso di pagamento a rate: 5 da 33,80 euro.

AirPods 3

Gli AirPods di terza generazione, eccezion fatta per il copriauricolare, prendono in prestito il design degli AirPods Pro. Lo stesso vale per la custodia di ricarica.

Fattore estetico a parte, questi auricolari spiccano per l’audio spaziale con rilevamento dinamico della posizione della testa (per un suono tridimensionale), l’equalizzazione adattiva (che calibra la musica in base alla forma del tuo orecchio), e il sensore di pressione per controllare musica e telefonate.

Immergiti nell’audio spaziale: gli AirPods rilevano dinamicamente la posizione della testa e ti danno un’esperienza d’ascolto tridimensionale per musica, film, serie TV e non solo. Il suono è tutto intorno a te, come se fossi al cinema o in una sala concerti.

Non dimentichiamo però il supporto ai comandi vocali, la resistenza ad acqua e sudore, un’autonomia di 6 ore con una sola ricarica (che diventano 30 utilizzando la custodia di ricarica MagSafe) e i comandi touch tramite i sensori di pressione.

Concludiamo questa breve presentazione spendendo poche parole sul setup e l’abbinamento: nulla è mai stato più semplice, la sincronizzazione con iPhone, iPad e Mac è istantanea.