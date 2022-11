Da un po’ di tempo stai pensando di acquistare gli AirPods ma non hai intenzione di superare una certa soglia (diciamo 200 euro)? Oggi potrebbe essere il tuo giorno fortunato, perché su Amazon trovi gli auricolari wireless di terza generazione con custodia di ricarica Lightning a soli 187 euro. Puoi pagare anche a rate utilizzando l’apposito servizio di Amazon, è gratuito e non richiede busta paga o qualcosa di simile: 5 rate da 37,40 euro al mese.

AirPods 3: musica per le tue orecchie

Gli AirPods di terza generazione, eccezion fatta per il copriauricolare, prendono in prestito il design degli AirPods Pro. Lo stesso vale per la custodia di ricarica.

Fattore estetico a parte, questi auricolari spiccano per l’audio spaziale con rilevamento dinamico della posizione della testa (per un suono tridimensionale), l’equalizzazione adattiva (che calibra la musica in base alla forma del tuo orecchio), e il sensore di pressione per controllare musica e telefonate.

Immergiti nell’audio spaziale: gli AirPods rilevano dinamicamente la posizione della testa e ti danno un’esperienza d’ascolto tridimensionale per musica, film, serie TV e non solo. Il suono è tutto intorno a te, come se fossi al cinema o in una sala concerti.

Non dimentichiamo però il supporto ai comandi vocali, la resistenza ad acqua e sudore, un’autonomia di 6 ore con una sola ricarica (che diventano 30 utilizzando la custodia di ricarica MagSafe) e i comandi touch tramite i sensori di pressione.

Concludiamo questa breve presentazione spendendo poche parole sul setup e l’abbinamento: nulla è mai stato più semplice, la sincronizzazione con iPhone, iPad e Mac è istantanea.

Avvicina gli AirPods al tuo iPhone o iPad e tocca Connetti per abbinarli a tutti i dispositivi nel tuo account iCloud. Potrai rispondere a una chiamata sull’iPhone mentre ascolti musica sul Mac, senza dover cambiare dispositivo.

