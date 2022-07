AirPods di terza generazione in OFFERTA a 134 euro

Poche ore alla fine del Prime Day di quest’anno e dunque poche ore per portarsi a casa gli AirPods di terza generazione al minimo storico. Il prezzo consigliato di 168,29 euro? Solo un ricordo (se ti muovi in fretta però).

A molti sarà sfuggita l’offerta, dato che il prezzo che viene mostrato è quello “pieno”. Tuttavia, prestando un po’ più di attenzione, a catturare lo sguardo è quella dicitura che recita: “Risparmi 20% su questo prodotto al momento dell’acquisto“. Hai capito cosa significa? Che mentre se lì per concludere l’affare, otterrai uno sconto di 33 euro e che quindi gli AirPods 3a Gen li pagherai solo 134,63 euro.

Gli AirPods di terza generazione – eccezion fatta per il cuscinetto in gomma – prendono in prestito il design degli AirPods Pro. Look a parte, questi auricolari si destreggiano con l’audio spaziale con rilevamento dinamico della posizione della testa (per un suono tridimensionale), l’equalizzazione adattiva (che calibra la musica in base alla forma del tuo orecchio), un sensore di pressione per controllare musica e telefonate.

Poi siamo il supporto al comando vocale “Ehi Siri”, la resistenza ad acqua e sudore, fino a 6 ore di ascolto con una sola ricarica (che diventano 30 utilizzando la custodia di ricarica MagSafe). Concludiamo con il setup: nulla è mai stato più semplice, l’abbinamento ad iPhone, iPad e Mac è istantaneo.

