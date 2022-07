AirPods: auricolari e cuffie di Apple al miglior prezzo per il Prime Day

Oggi vogliamo parlarvi di un prodotto davvero eccezionale da acquistare subito. Ci riferiamo alle AirPods Max le cuffie over ear della mela. Da 629€ oggi si portano a casa a soli 466,50 €, con uno sconto pari al 26% sul prezzo di listino. Capirete bene che si tratta di una promozione davvero unica che, in occasione dei Prime days, diventa più che mai appetibile.

La disponibilità è immediata e potete riceverlo entro pochissimi giorni se lo ordinate entro oggi. In parole povere, l’indosserete prima del weekend… Perfette per essere portate in giro durante una gita del weekend fuori porta. La colorazione sconto è quella rosa, ma volendo ci sono anche le altre che però, hanno un prezzo più elevato. Vogliamo ricordarvi anche che le cuffie sono vendute spedite da Amazon quindi godono della massima garanzia possibile (ben due anni con il sito è un anno da parte di Apple). Questo vuol dire che non dovete temere nulla perché per qualsiasi problema potrete rivolgervi dapprima all’azienda stessa in un Apple Store qualsiasi presente tutto il mondo e del secondo anno invece, ad Amazon.

AirPods Max o Pro? Cosa comprare?

Se invece volete degli auricolari TWS E avete un iPhone, non possiamo non consigliarti le AirPods Pro, le cuffiette di ricarica più tecnologiche che ci siano. Sono evolutissime e presentano perfino la custodia di ricarica MagSafe. Le portate a casa 207 €, con uno sconto pari al 26% sul prezzo di listino. Praticamente, sono quasi regalate. Godono dell’audio spaziale, della possibilità di utilizzare la modalità trasparenza (utilissima nel traffico o quando si è in giro) e con il chip H1 avrete un abbinamento immediato con tutti gli altri gadget di Apple. Sono comodissime e i gommini sono intercambiabili, così si possono adattare a tutte le tipologie di orecchie.

La scelta è vostra, dunque: quale sarà il vostro acquisto? Ma fate presto prima che termini l’offerta.