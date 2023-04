Hai bisogno di scegliere un paio di auricolari wireless da abbinare al tuo iPhone? La risposta più naturale è anche la più scontata: AirPods di terza generazione – con custodia con porta Lightning – sono ora in offerta su eBay a soli 179€

Gli auricolari sono venduti da Monclick Italia, venditore professionale con feedback positivo al 96,6% e oltre 230mila recensioni. La spedizione ha un costo di 4,90 euro.

AirPods 3 in offerta su eBay: ecco perché acquistarli

Audio spaziale personalizzato per un suono avvolgente e tridimensionale, equalizzazione adattiva che calibra la musica in base alla forma del tuo orecchio, Driver dinamico progettato da Apple con amplificatore custom per un suono dettagliato e bassi profondi e Microfoni con rete acustica che riducono il rumore del vento e migliorano la qualità delle chiamate. Queste sono solo alcune delle caratteristiche più interessanti di questi eccellenti auricolari.

L’iconico design più corto e affusolato si adatta meglio all’orecchio, e il sensore di pressione permette di controllare la riproduzione musicale e le chiamate con un tocco. Infine, sono resistenti al sudore e all’acqua di grado IPX4 e includono una custodia di ricarica Lightning con fino a 30 ore di ascolto ininterrotto.

Immergiti nell’audio spaziale: gli AirPods rilevano dinamicamente la posizione della testa e ti danno un’esperienza d’ascolto tridimensionale per musica, film, serie TV e non solo. Il suono è tutto intorno a te, come se fossi al cinema o in una sala concerti.

E l’abbinamento? Semplice e automatico con tutti i dispositivi nel tuo account iCloud. Insomma, come resistere?

Avvicina gli AirPods al tuo iPhone o iPad e tocca Connetti per abbinarli a tutti i dispositivi nel tuo account iCloud. Potrai rispondere a una chiamata sull’iPhone mentre ascolti musica sul Mac, senza dover cambiare dispositivo.

