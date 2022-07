Si inseriscono perfettamente in un ecosistema Apple, e questo è già un enorme “pro”. Gli AirPods si abbinano in un lampo con iPhone, iPad e Mac e integrano funzionalità che, una volta utilizzate, non se ne potrà più fare a meno. E poi, ovviamente, c’è la qualità garantita dell’azienda di Cupertino.

Oggi puoi acquistare gli AirPods di seconda generazione (con custodia di ricarica standard, quindi con cavo) a 119 euro. Il prezzo, rispetto a quello di listino, è scontato di 30 euro.

Gli AirPods sono gli auricolari per eccellenza per chiunque utilizzi device a marchio Apple. Si accendono all’istante e si collegano all’iPhone (ad esempio) appena sollevi il coperchio del case. Il riconoscimento avviene in pochi secondi, tu non devi fare altro che indossarle.

Il setup semplicissimo non è l’unica nota a favore. Gli auricolari garantiscono infatti un’ottima autonomia, e una volta scarichi, basta inserirle nel case per ricaricarli (in base a quanto comunicato da Apple, in totale siamo sulle 24 ore di autonomia). Entrambi gli auricolari poi includono sensori che ti consentono di gestire musica e chiamate in entrata/uscita con semplici tocchi. Una feature da non sottovalutare e che altri brand hanno provato ad imitare, ma con esiti decisamente peggiori.

Pur non essendo l’ultimo modello, gli AirPods di seconda generazione sono assolutamente consigliabili. E a questo prezzo (119 euro), ancor di più.