Aggiungi 500GB ai tuoi dispositivi: Hard Disk Esterno in MAXI SCONTO

L’hard disk esterno Maxone offre una capacità di archiviazione digitale di 500 GB e utilizza un’interfaccia disco rigido USB 3.0 per garantire trasferimenti dati veloci e efficienti. Grazie alla tecnologia di connettività USB, è compatibile con una vasta gamma di dispositivi, tra cui computer portatili, TV, console di gioco e sistemi operativi come Windows, Mac, Linux e Android.

Dotato di un design minimalista e plug-and-play, questo hard disk esterno non richiede alcun programma di installazione o configurazione del software. Basta collegarlo e iniziare a utilizzarlo immediatamente. Realizzato con materiali robusti e durevoli, tra cui alluminio, è progettato per resistere agli urti e all’acqua, rendendolo ideale per un utilizzo in mobilità.

Con un fattore di forma disco rigido da 2.5 pollici, questo dispositivo offre un’opzione compatta e portatile per l’archiviazione dei dati. Il suo spessore di soli 0,39 pollici lo rende facilmente trasportabile e adatto per l’uso in viaggio.

In termini di prestazioni, questo hard disk esterno garantisce un trasferimento dati ultraveloce grazie alla sua compatibilità con USB 3.0 e retrocompatibilità con USB 2.0. Con una velocità di trasferimento fino a 5 Gbps, offre prestazioni fino a dieci volte superiori rispetto allo standard USB 2.0, consentendo di copiare rapidamente file di grandi dimensioni e gestire dati in modo efficiente.

Amazon oggi pensa alle tue esigenze di storage e lo fa applicando uno sconto del 44% sull’hard disk esterno da 500GB, prezzo totale 27,99€.