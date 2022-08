macOS Big Sur o Catalina? Aggiorna SUBITO Safari!

Quella che sta per volgere al termine è una settimana ricca di aggiornamenti per l’ecosistema Apple. L’azienda di Cupertino ha infatti prima reso disponibile le ultime versioni di iOS, macOS e watchOS, e ha poi rilasciato un importante update di Safari per tutti quei Mac che eseguono Big Sur o Catalina.

L’aggiornamento in questione non porta con sé alcuna nuova feature o chissà quale novità di rilievo, ma è comunque molto importante. Risolve infatti un exploit di WebKit (il web engine di Safari, appunto) che poteva consentire l’esecuzione di codice arbitrario. Per quanto riguarda gli utenti con un macchine con macOS Monterey, il fix è già incluso nella release 12.5.1.

Ecco cosa ci dice Apple sull’update di Safari per Big Sur e Catalina:

L’elaborazione di contenuti web dannosi può portare all’esecuzione di codice arbitrario. Apple è a conoscenza di un report secondo cui questa vulnerabilità potrebbe essere stata attivamente sfruttata.

A proposito di Safari, la versione 16 è in arrivo con macOS Ventura. Le novità, ovviamente non mancheranno, e saranno a disposizione anche di coloro che non potranno aggiornare il proprio Mac all’ultima versione di macOS. Safari 16, ha dichiarato il colosso di Cupertino, arriverà su Big Sur e Catalina entro la fine del 2022.

