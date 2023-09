Aggiorna la tua POSTAZIONE di lavoro con il Monitor da 24" Philips SCONTATISSIMO

Sei un appassionato di gaming, un professionista in cerca del monitor perfetto o semplicemente desideri migliorare la tua postazione multimediale? Allora non puoi lasciarti sfuggire questa incredibile offerta! Il Monitor da 24″ Philips è ora disponibile su Amazon al fantastico prezzo di 89,90€ , con uno sconto eccezionale del 37% .

Si tratta di una proposta dal valore irresistibile per un prodotto di questa qualità. La spedizione è gratuita ma fai in fretta, l’offerta è in scadenza!

Monitor Philips: dettagli tecnici che elevano l’esperienza d’uso

Aggiorna la tua postazione con il Monitor da 24″ Philips e immergiti in un’esperienza visiva senza precedenti.

Ecco le specifiche tecniche del display:

Dimensione Ideale : Con il suo display da 24 pollici , questo monitor offre la dimensione perfetta per garantire immagini dettagliate senza occupare troppo spazio sulla scrivania.

Risoluzione Full HD : goditi una qualità d’immagine nitida e dettagliata grazie alla risoluzione Full HD . Ogni pixel è reso alla perfezione, rendendo video, giochi e applicazioni più vividi e realistici.

Tempo di risposta veloce : i giocatori apprezzeranno il tempo di risposta estremamente rapido , che garantisce un’esperienza di gioco fluida, senza sfarfallii o ritardi.

Tecnologia Flicker-Free : Dici addio all’affaticamento visivo! Grazie alla tecnologia Flicker-Free , questo monitor riduce la fatica degli occhi, permettendoti di lavorare, giocare o guardare film per ore senza sforzo.

Connettività Versatile : Con diverse porte di connessione , tra cui HDMI e VGA, puoi collegare facilmente il tuo PC, console di gioco o altri dispositivi, rendendo questo monitor un vero e proprio hub multimediale.

Design Elegante : Oltre alle prestazioni, questo monitor Philips vanta anche un design elegante e sottile , che si adatterà perfettamente a qualsiasi ambiente, sia esso un ufficio moderno o una sala giochi hi-tech.

Le occasioni come questa non capitano tutti i giorni. Oggi il Monitor Philips è disponibile su Amazon a soli 89 euro grazie ad uno sconto bomba del 37%. Approfitta il prima possibile dell’offerta per accaparrarti un monitor di questa qualità, con specifiche tecniche di alto livello e un design accattivante!

