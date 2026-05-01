Addio MagSafe: la decisione di Apple fa discutere

Addio MagSafe, non è impossibile: le ultime decisioni di Apple potrebbero portare effettivamente a questa eventualità.

Quando Apple introdusse la tecnologia MagSafe con la linea iPhone 12 nel 2020, l’obiettivo appariva chiaro: costruire un nuovo standard di interazione tra dispositivo e accessori, capace di ridefinire la ricarica wireless e ampliare l’ecosistema hardware.

In pochi anni, MagSafe è diventato uno dei pilastri dell’esperienza iPhone, sostenuto da una gamma crescente di accessori che include caricabatterie, supporti e portafogli magnetici. Un’espansione che ha coinvolto anche produttori terzi, contribuendo a consolidare un mercato parallelo costruito attorno alla compatibilità magnetica.

Oggi, però, quello stesso sistema sembra attraversare una fase di revisione interna. Nei laboratori Apple si discute se mantenere l’integrazione completa dei magneti nei modelli futuri o se ridimensionarne il ruolo.

I segnali di un cambiamento che possono portare all’addio di MagSafe

Le prime indicazioni di una possibile inversione di rotta sono arrivate con dispositivi più recenti. L’iPhone 16e ha rappresentato una discontinuità significativa, essendo il primo modello a debuttare senza supporto nativo alla tecnologia magnetica. Una scelta che ha generato critiche immediate da parte degli utenti, abituati a considerare MagSafe una funzione ormai standard.

Il successivo iPhone 17e ha segnato una parziale correzione, ma non ha dissipato i dubbi. Le indiscrezioni legate al futuro iPhone 18 suggeriscono che la questione sia ancora aperta, con Apple impegnata a valutare l’impatto economico e tecnico della tecnologia.

Il nodo centrale riguarda il rapporto tra costi di produzione e benefici reali. L’integrazione dell’array magnetico comporta un aumento della complessità costruttiva, un fattore che pesa soprattutto nei modelli di fascia base, dove il contenimento dei costi è una priorità strategica.

Il caso iPad e le ambizioni ridimensionate

Le riflessioni su MagSafe non si limitano agli smartphone.Per anni si è ipotizzato un’estensione della tecnologia anche alla linea iPad Pro, con progetti che prevedevano l’adozione di una scocca posteriore in vetro per consentire la ricarica magnetica.

Alcuni prototipi sperimentali mostravano soluzioni innovative, come l’inserimento di elementi in vetro per ridurre i rischi legati alla fragilità del materiale. Tuttavia, nessuna di queste idee ha raggiunto la produzione di massa. Il recente iPad Pro con chip M4 ha confermato questa direzione, escludendo di fatto l’integrazione della tecnologia magnetica nei tablet.

Questa scelta evidenzia come Apple stia riconsiderando l’utilità di MagSafe al di fuori dello smartphone, limitandone l’espansione a contesti in cui il rapporto tra spazio disponibile e funzionalità resta favorevole.

Tra standard globali e compatibilità futura

Un elemento che rende la decisione ancora più delicata è l’evoluzione degli standard di ricarica wireless. Il sistema Qi2, sviluppato a partire dalle specifiche di MagSafe, ha già iniziato a diffondersi a livello globale.

Questo significa che una eventuale eliminazione completa della tecnologia non sarebbe semplice. Apple dovrebbe comunque garantire una forma di compatibilità con un ecosistema ormai consolidato, evitando di compromettere l’esperienza degli utenti e il mercato degli accessori.

Una delle soluzioni allo studio prevede lo spostamento dei magneti dalle componenti interne agli accessori esterni, come le cover. In questo scenario, lo smartphone manterrebbe la ricarica wireless di base, mentre la funzionalità magnetica verrebbe delegata a elementi aggiuntivi.