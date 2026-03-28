Addio a un'epoca: Apple non produrrà più questo Mac

Sembra proprio che sia terminata un’epoca in casa Apple, perché un Mac in particolare non verrà più prodotto.

Il Mac Pro esce di scena senza un sostituto diretto, chiudendo un ciclo durato oltre vent’anni e lasciando scoperto un segmento che Apple oggi sembra voler gestire in modo diverso.

La decisione è arrivata senza particolari effetti scenici. Il Mac Pro è stato rimosso dal catalogo e non è previsto un nuovo modello. Chi lo aspettava, soprattutto nel mondo professionale, aveva già intuito la direzione. L’ultimo aggiornamento risale al 2023 con chip Apple Silicon, ma il progetto era fermo da molto prima. Non è solo una questione di vendite. È proprio il ruolo del prodotto che è cambiato nel tempo.

Un computer pensato per pochi, sempre meno nel tempo

Il Mac Pro è sempre stato una macchina di nicchia. Studi di produzione, montaggio video, ambienti tecnici. Prezzi elevati, configurazioni estreme. Il modello più recente partiva da oltre 8.000 euro.

Per anni ha rappresentato l’idea di computer espandibile. Componenti sostituibili, schede aggiuntive, margine di crescita nel tempo. Una logica diversa rispetto al resto della gamma Apple.

Poi qualcosa si è rotto. Già nel 2013 il design cilindrico aveva mostrato limiti evidenti. Silenzioso, compatto, ma poco flessibile. Senza slot di espansione reali, con vincoli tecnici che riducevano le possibilità di aggiornamento. Il modello del 2019 aveva corretto il tiro, tornando a una struttura più tradizionale con slot PCIe. Ma il mercato intorno era già cambiato.

Apple Silicon e il cambio di direzione

Con l’arrivo dei chip proprietari, Apple ha spostato l’equilibrio. Le prestazioni non dipendono più dalla possibilità di aggiungere componenti, ma dall’integrazione interna.

È qui che il Mac Studio prende spazio. Più compatto, meno costoso, ma con potenza paragonabile, almeno per molti utilizzi. Per una parte degli utenti professionali è sufficiente.

Non per tutti. Chi lavora con configurazioni molto specifiche, chi ha bisogno di espansioni hardware reali, si trova oggi con meno opzioni. E questo crea una zona grigia. Il Mac Pro non era per tutti, ma per alcuni era l’unica scelta possibile.

Cosa cambia per chi lo utilizzava davvero

Il punto non è tanto la scomparsa del prodotto, quanto l’assenza di un sostituto diretto. Il Mac Studio, con chip più recenti, copre una larga parte delle esigenze. Ma non tutte.

Non ci sono slot PCIe, non c’è la stessa modularità. L’utente deve adattarsi a una macchina chiusa, definita al momento dell’acquisto. Per molti non è un problema. Anzi, è una semplificazione. Meno componenti, meno variabili, meno gestione tecnica.

Per altri invece è un limite concreto. Studi che lavorano con schede dedicate, infrastrutture costruite nel tempo, investimenti già fatti. Apple sembra aver fatto una scelta precisa: ridurre la complessità, anche a costo di perdere una parte di utenti avanzati.

Una fine che era già iniziata

Il Mac Pro non è stato abbandonato all’improvviso. È stato progressivamente marginalizzato. Aggiornamenti rari, poche novità reali, un prezzo sempre più distante dal mercato.

Nel frattempo, altri prodotti hanno preso il suo spazio. Il Mac Mini, l’iMac, il Mac Studio. Macchine diverse, ma più allineate alla nuova architettura.

Anche i portatili hanno cambiato il quadro. I MacBook Pro oggi coprono scenari che prima richiedevano una workstation fissa. Il risultato è che il Mac Pro è diventato, lentamente, meno necessario.

Resta però una domanda aperta. Se davvero non esiste più spazio per un computer completamente espandibile dentro l’ecosistema Apple, o se è una fase destinata a cambiare ancora.