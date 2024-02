Acqua a 100 gradi in pochi istanti: bollitore elettrico ad un PREZZO REGALATO

Il bollitore della marca Cecotec è un’elegante soluzione per riscaldare acqua in modo rapido e sicuro. Con una capacità di 1,7 litri, questo bollitore offre un design esclusivo in plastica bianca di alta qualità. La sua potenza di 2200 watt consente di riscaldare l’acqua in pochissimo tempo, garantendo una zona di ebollizione rapida e efficiente.

Dotato di un filtro anticalcare rimovibile e lavabile, questo bollitore assicura un’acqua priva di cattivi sapori. La stazione base presenta una rotazione di 360°, consentendo un utilizzo comodo sia per destrimani che per mancini, e senza cavi che ingombrano. Il bollitore è dotato di un doppio sistema di spegnimento automatico, che include protezione dal funzionamento a secco e dal surriscaldamento.

La piastra riscaldante del bollitore è facile da pulire, con la resistenza nascosta e integrata nella base. La maniglia ergonomica è di tocco freddo, offrendo un utilizzo comodo e sicuro. Una finestra con indicatore di livello dell’acqua e un indicatore luminoso di funzionamento consentono un utilizzo intuitivo e pratico.

Con un’ampia bocca di riempimento e un coperchio apribile, il bollitore è facile da usare e pulire. Il beccuccio antigoccia previene il versamento accidentale di acqua, rendendolo sicuro anche per l’uso in presenza di bambini. La base antiscivolo assicura stabilità durante l’utilizzo e offre un vano per il cavo, mantenendo l’area di lavoro ordinata e sicura.

