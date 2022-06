3 cavi Lightning alta qualità: solo 3€ l'uno con spedizioni

Il Kit da 3 cavi Lightning per iPhone (lunghezza 2m) costa 9,49€ incluse spedizioni Prime. Significa che ogni cavo lo paghi solo 3€ l’uno incluse spedizioni, praticamente regalato. Sono robusti, sicuri e rinforzati con nylon intrecciato.

Diciamoci la verità. I cavi Lightning non bastano mai: tra quelli che si rompono e quelli che si perdono o che dimentichiamo in giro, è una croce. Ecco perché, quando càpita un’occasione come questa per fare scorta, secondo noi vale la pena farci un pensierino. Anche perché questo tipo di offerta di solita ha vita molto breve, quindi meglio approfittarne subito.

Questi cavi sono rivestiti con nylon intrecciato di alta qualità, e sono capaci di resistere a oltre 10.000 torsioni a 90 gradi. Ciò significa che puoi arrotolarli, appallottolarli, stiracchiarli e tenerli in borsa o nello zaino, senza doverti preoccupare troppo di come reagiranno.

Sono super compatibili con tutti gli iPhone dell’universo, inclusi ovviamente iPhone 13 e iPhone 12, fino a iPhone SE e 5C, con velocità massima fino a 480 Mbps. E con iPad, ad esclusione dei modelli con USB-C come iPad Pro.