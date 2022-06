iPad Pro 11/12.9" e Air (2022): come sfruttarli al meglio

Uno degli strumenti più interessanti che si possono acquistare oggi su Amazon per iPad Air 2022 o iPad Pro, sicuramente la magic board, che oggi si trova su Amazon a 319,00€ nella versione per tablet da 11” e 339,00€ per la variante da 12.9”.

iPad: questi due accessori aumenteranno la vostra produttività

Vogliamo ricordarvi che questo accessorio è un must per chi possiede un dispositivo simile. Capiamo anche che ha un costo esagerato per quello che è fondamentalmente, ma vi invitiamo a non fermarvi all’apparenza. Questo accessorio è in grado di svoltare completamente l’utilizzo che si va a fare un iPad, rendendolo molto simile ad un computer. In prospettiva, con iPadOS 16 e Magic Keyboard si avrà quasi l’impressione di utilizzare un laptop, in tutto per tutto, dalle app di editing a quelle per la scrittura, con un multitasking avanzatissimo e degno di questo nome.

La bontà di questa cover tastiera risiede anche nella sua struttura e nelle sue caratteristiche. In primo luogo, dobbiamo segnalare che per attaccare il tablet ci servono solo due nanosecondi. L’iPad si attaccherà magneticamente e si staccherà con facilità ma non dovete bere. Durante l’utilizzo sarà ben saldo alla cover. Permette di utilizzarlo in più angolazioni I tasti sono retroilluminati e hanno una forma simile a quella che sia sulla tastiera dei MacBook. Digitare su questa Magic Keyboard sarà una gioia.

Infine, ricordiamo che se avete un tablet di ultima generazione con processore Apple Silicon M1, questo accessorio vi svolgerà la produttività, provare per credere.

Se proprio volete farla completa, vi consigliamo la Apple Pencil di seconda generazione. Se siete disegnatori o se editate foto e video sul tablet, non può mancarvi. Anche lei la trovate su Amazon a 122,99€.

Questi erano i nostri consigli per sfruttare al meglio un iPad Pro o Air 2022.

Ps: vi ricordiamo che il Pro 11 e l’Air 2022 hanno una dimensione quasi identica, pertanto le cover saranno compatibili.