Questo è il miglior tablet per lavorare con iPadOS 16

Nel corso della giornata di ieri, Apple ha svelato iPadOS 16, il nuovo sistema operativo per tablet. Quersto software aumenta di molto la produttività dei dispositivi e introduce tantissime nuove funzionalità.

Pensiamo al multitasking avanzato, alla modalità collaborativa, ma non solo. C’è una funzione che, per i professionisti dell’immagine, crediamo possa fare tutta la differenza del mondo. Parliamo della Reference Mode, che calibra automaticamente il pannello dell’iPad Pro XDR da 12.9″ quando lo si usa come schermo ausiliario di un Mac. Praticamente, vi diventa un monitor perfetto per la color correction; scusate se è poco.

iPad 12.9″ con iPadOS 16: perfetto per chi lavora

Ecco perché crediamo che il suddetto iPad Pro da 12.9″ conM1 sia la scelta vincente in questo momento. Non di meno, il processore di puntsa garantisce ora, oltre alle prestazioni premium, anche le desktop class app.

Come detto, lo schermo di iPad Pro è un game changer. È l’unico della line up a presentare un pannello XDR; capiamo bene che le dimensioni sono generose, ma questo è un articolo pensato per i professionisti e per chi ne deve fare un utilizzo professionale. Di sicuro, è sprecato per la sola visione dei contenuti in streaming on demand. La potenza dell’M1 vi garantisce editing video in 4K senza alcun problema: una roba impensabile fino a pochissimi anni.

Per noi, iPad Pro 12.9 XDR è il top del top e, abbinato ad una Magic Keyboard, diventa un accessorio perfetto da portare sempre con sé per lavorare in mobilità.