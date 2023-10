10 CHIAVETTE USB da 64GB a soli 35€: è la Festa delle Offerte Prime! Corri a scoprirle

Grazie alla Festa delle Offerte Prime di Amazon, un set di 10 chiavette USB da 64GB è ora disponibile a soli 35,99€, con uno sconto del 5%. Questa è un’opportunità da non perdere per ottenere spazio di archiviazione extra per tutti i vostri dati digitali.

Le chiavette USB sono strumenti versatili e indispensabili per archiviare e trasferire dati in modo rapido e sicuro. Questo set di 10 chiavette USB da 64GB offre un totale di 640GB di spazio di archiviazione, che è più che sufficiente per soddisfare tutte le vostre esigenze di archiviazione, dai documenti ai file multimediali.

Le specifiche tecniche di queste chiavette USB sono impressionanti. Ogni chiavetta è dotata di una capacità di 64GB, che consente di archiviare una vasta quantità di dati, tra cui foto ad alta risoluzione, video, documenti di lavoro e altro ancora. La velocità di lettura e scrittura rapida vi permetterà di trasferire file in modo efficiente.

La compatibilità è un altro punto forte di queste chiavette USB. Sono compatibili con una vasta gamma di dispositivi, tra cui computer Windows e Mac, laptop, console di gioco, smart TV e molto altro ancora. Sia che abbiate bisogno di spostare documenti tra dispositivi o di archiviare i vostri file importanti, queste chiavette USB vi copriranno.

Un’altra caratteristica notevole è il loro design resistente e portatile. Con un guscio resistente agli urti e una copertura del connettore, le vostre informazioni saranno al sicuro da danni accidentali. Inoltre, la loro dimensione compatta le rende facili da trasportare ovunque andiate.

Non perdete questa occasione unica! Aggiungete il set di chiavette USB da 64GB al vostro carrello oggi stesso e godetevi l’ampio spazio di archiviazione che avete sempre desiderato!

