Zens Quattro Pro: Apple punta sui caricabatterie wireless multi-dispositivo

Apple amplia il suo catalogo di accessori con un nuovo caricabatterie wireless targato Zens, disponibile al prezzo di 179,95 euro. Si tratta di una soluzione innovativa che combina potenza, versatilità e un design raffinato, ideale per chi desidera semplificare la gestione energetica dei propri dispositivi.

Zens Quattro Pro 4 rappresenta una soluzione di punta per chi possiede più dispositivi. Questo caricatore all’avanguardia consente di ricaricare fino a quattro apparecchi contemporaneamente grazie ai suoi pad compatibili con lo standard Qi 2. Ogni dispositivo può beneficiare di una potenza di 15W, garantita da un adattatore da 65W. La configurazione a due livelli, simile a un “condominio energetico”, ne esalta l’efficienza e la praticità.

Caratteristiche principali:

Quattro pad di ricarica wireless da 15W.​

Certificazione Qi2 e compatibilità con MagSafe.​

Design minimale in alluminio di alta qualità.​

Compatibilità con la maggior parte delle custodie MagSafe/Qi2 (spessore < 3 mm).​

Specifiche tecniche:

Dimensioni: 17,5 cm (lunghezza) x 6,8 cm (larghezza) x 6,6 cm (altezza).​

Peso: 745 g.​

Alimentazione: alimentatore CA/CC da 65W incluso.​

Lunghezza del cavo: 150 cm.

Il caricabatterie wireless Quattro Pro 4 di Zens è compatibile con una vasta gamma di dispositivi Apple. Supporta tutti gli iPhone dalla serie 12 fino all’iPhone 16 Pro Max, inclusi iPhone SE (2ª e 3ª generazione), garantendo una ricarica efficiente grazie alla certificazione Qi2 e al supporto MagSafe. Inoltre, è perfettamente compatibile con gli AirPods Pro (1ª e 2ª generazione), AirPods (3ª e 4ª generazione) e AirPods con custodia di ricarica wireless (2ª generazione), offrendo una soluzione versatile per chi utilizza più dispositivi Apple quotidianamente.

La collaborazione tra Apple e Zens non è una novità. L’azienda olandese aveva già riscosso successo nel 2022 con un caricatore modulare apprezzato dagli utenti. Con questi nuovi modelli, Zens rafforza ulteriormente la sua presenza nei canali di distribuzione del colosso di Cupertino.

In un’epoca in cui i dispositivi wireless sono sempre più diffusi, il nuovo caricabatterie firmato Apple Zens risponde in modo efficace alla crescente esigenza di soluzioni energetiche pratiche e performanti, senza rinunciare a uno stile distintivo.