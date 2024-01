YouTube: video rallentati e malfunzionamenti per chi utilizza Adblock

Recentemente, YouTube ha iniziato a rallentare l’intera piattaforma per gli utenti che utilizzano Adblock, un fenomeno che sta colpendo un numero crescente di utenti. Le uniche soluzioni sembrano essere la disattivazione dell’AdBlock o l’aggiornamento a YouTube Premium.

YouTube VS Adblock: è guerra aperta

Per anni, per contrastare la frequenza crescente di pubblicità su YouTube, le persone hanno utilizzato AdBlock. Tuttavia, secondo YouTube, questo metodo per evitare le pubblicità viene considerato una violazione dei termini di servizio. Naturalmente, le pubblicità pre-video rappresentano una fonte di reddito significativa per il servizio e l’unico modo per evitarle senza l’uso di applicazioni di terze parti è pagare direttamente YouTube per il servizio Premium.

YouTube ha iniziato a scoraggiare l’uso di AdBlock in alcuni modi. Il primo è con un messaggio pop-up che dice: “Gli AdBlock violano i Termini di Servizio di YouTube“. Il messaggio suggerisce quindi di disattivare l’AdBlock e l’utente non può continuare a guardare senza farlo.

Il secondo metodo, che ora sta iniziando ad essere implementato su più utenti, è il rallentamento dell’intero sito quando si utilizza un AdBlock, definito come “visione subottimale”.

Secondo alcuni post su Reddit, diversi utenti hanno notato che YouTube è diventato lento e non responsivo, apparentemente all’improvviso. È stato rapidamente scoperto che disattivare l’AdBlock utilizzato ripristina il corretto funzionamento della piattaforma video di Google.

Questo è dovuto principalmente a un timeout artificiale scritto nel codice di YouTube per agire come una connessione internet lenta. Se stai riscontrando questo problema, hai due opzioni ufficiali che sono già state coperte: disabilitare l’AdBlock o aggiornare a YouTube Premium.

Per la maggior parte degli utenti, nessuna delle due opzioni è ideale, ma è giusto rendersi conto che sul web – così come su blog, canali TV e social – funziona così da sempre. I contenuti fruibili in modo gratuito sono affiancati da inserzioni pubblicitarie, le quali possono essere spesso rimosse tramite la sottoscrizione di un abbonamento mensile.