La tecnologia “è nostra amica”, quindi perché non sfruttarla per la nostra sicurezza tra le mura di casa? Oggi la Yi Home Camera a 1080p compatibile con Alexa è scontata del 15% su Amazon, quindi puoi acquistarla a poco più di 20 euro. La spedizione, come al solito, è gratuita per tutti gli abbonati a Prime.

Vuoi monitorare la tua casa o attività, tenere sotto controllo i tuoi bimbi o genitori oppure assicurarti che i tuoi simpatici amici a 4 zampe si stiano comportando bene mentre non ci sei? Allora la Yi Home Camera 1080 AI+ è senza dubbio la soluzione che fa per te!

Grazie all’ampia gamma di rilevamenti di attività (movimento, umano e sonoro) con frequenza e sensibilità regolabili, alla programmazione di accensione e spegnimento e alla modalità opzionale A Casa – Fuori, verrai avvisato soltanto quando e per quello che vorrai.

YI Home Camera 1080p AI+ è inoltre in grado di trasmettere in tempo reale l’ambiente monitorato in una chiara e nitida risoluzione in Full HD. E grazie allo zoom digitale 4x e la visione notturna non invasiva non ti perderai mai nessun dettaglio, di giorno e di notte!

Il design è di ridotte dimensioni con robusta struttura inclinabile in policarbonato e lente estraibile che garantisce multiple opzioni di installazione.

Il chip di Intelligenza Artificiale integrato consente a YI Home Camera 1080p AI+ di rilevare un essere umano in movimento fino a 20 fps, il che vuol dire che può identificare una persona (anche in corsa) e distinguerla da altri movimenti, come ad esempio insetti volanti o altri animali e cambiamenti di luce. A seguito di ciò, la telecamera invierà un apposito avviso di attività direttamente allo smartphone.

Infine, ti ricordo che anche la Yi Home Camera 1080p AI+ supporta l’archiviazione opzionale su Cloud con sicura crittografia end-to-end, per mantenere sempre i filmati registrati al riparo da smarrimento, furti o danni nel pieno rispetto della privacy degli utenti.

