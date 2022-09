Bello da vedere, anzi bellissimo, non sfigura in palestra e neppure a un matrimonio. Incredibilmente robusto e ricco di feature, non vi farà rimpiangere Apple Watch. Gli facevamo la posta da mesi, e finalmente è sceso di prezzo: te lo porti via a 177€ invece di 249€ .

Elegante, stiloso e resistente all’acqua e al sudore, è uno dei pochi -se non l’unico- a includere due cinturini, uno in gomma fluoro per tutti i giorni e gli allenamenti, e l’altro in pelle di qualità per uscire la sera.

Xiaomi Watch S1 include un Vetro zaffiro resistentissimo e super cristallino, un Display AMOLED HD da 1,43″ con 60 Hz di frequenza di aggiornamento che è una bellezza da guardare e un telaio in acciaio inossidabile. Supporta ben 117 modalità di allenamento, e include un chip NFC per i pagamenti su MasterCard.

Inoltre è precisissimo perché include il supporto a GNSS dual band per il posizionamento satellitare; dunque non funziona solo con GPS, ma anche con BeiDou, GLONASS, Galileo e QZSS.

Ha una resistenza all’acqua di 50 metri di profondità, e permette di monitorare la frequenza cardiaca e l’ossigenazione del sangue H24; monitora il sonno, lo stress, e fornisce consigli su come migliorare il riposo con semplici ma efficaci espedienti.

La ricarica è wireless, attraverso un caricatore magnetico incluso. Infine, Xiaomi Watch S1 include l’assistente vocale Alexa e permette di effettuare e ricevere chiamate telefoniche via Bluetooth. A questo prezzo non era mai sceso, e secondo noi vale davvero la pena di dargli una chance. Se non è Apple Watch, che almeno sia questo gioiello qui.

Acquista Xiaomi Watch S1 a 177€