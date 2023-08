Xiaomi TV Box: rendi smart la tua TV a prezzo TOP e guarda tutti i programmi!

Hai mai pensato a quante ore trascorri davanti alla TV? E se ti dicessimo che c’è un modo per rendere ogni minuto davanti allo schermo un’esperienza straordinaria? Ecco a te la soluzione: Xiaomi TV Box S. Attualmente in offerta su Amazon a soli 59,69€, con uno sconto del 6%, questo dispositivo rappresenta un’opportunità da non perdere.

Xiaomi TV Box S non è solo un dispositivo di streaming, ma un vero e proprio centro di intrattenimento per la tua casa. Offre una vasta gamma di funzionalità che migliorano la tua esperienza televisiva e la rendono più coinvolgente.

Caratteristiche principali del Xiaomi TV Box S:

Qualità dell’immagine 4K Ultra HD : Ogni dettaglio, ogni sfumatura di colore, ogni movimento viene riprodotto con una nitidezza sorprendente. Guardare film, serie TV o eventi sportivi diventa un’esperienza coinvolgente.

: Ogni dettaglio, ogni sfumatura di colore, ogni movimento viene riprodotto con una nitidezza sorprendente. Guardare film, serie TV o eventi sportivi diventa un’esperienza coinvolgente. Dolby Vision & HDR10+ : Queste tecnologie avanzate offrono immagini con una gamma dinamica superiore. Ciò significa neri più profondi, bianchi più luminosi e una gamma di colori che ti lascerà a bocca aperta.

: Queste tecnologie avanzate offrono immagini con una gamma dinamica superiore. Ciò significa neri più profondi, bianchi più luminosi e una gamma di colori che ti lascerà a bocca aperta. Esperienza con Google TV : Non solo potrai accedere a un vasto catalogo di contenuti, ma riceverai anche consigli personalizzati basati sulle tue preferenze. Inoltre, la navigazione è intuitiva e veloce, grazie all’interfaccia user-friendly.

: Non solo potrai accedere a un vasto catalogo di contenuti, ma riceverai anche consigli personalizzati basati sulle tue preferenze. Inoltre, la navigazione è intuitiva e veloce, grazie all’interfaccia user-friendly. Potente processore Quad-Core Cortex-A55 : Questo cuore pulsante garantisce che ogni operazione, dallo streaming al multitasking, avvenga senza intoppi. Con 2 GB di RAM e 8 GB di ROM, la fluidità è garantita.

: Questo cuore pulsante garantisce che ogni operazione, dallo streaming al multitasking, avvenga senza intoppi. Con 2 GB di RAM e 8 GB di ROM, la fluidità è garantita. Bluetooth a 360° e telecomando a infrarossi : Cambia canale, regola il volume o naviga tra le app con estrema facilità. Il telecomando risponde prontamente a ogni comando, indipendentemente dalla tua posizione nella stanza.

: Cambia canale, regola il volume o naviga tra le app con estrema facilità. Il telecomando risponde prontamente a ogni comando, indipendentemente dalla tua posizione nella stanza. Proiezione wireless con Chromecast integrato: Vuoi mostrare le foto delle tue ultime vacanze o condividere un video divertente dal tuo smartphone? Con Chromecast, puoi farlo in pochi secondi, proiettando tutto direttamente sulla tua TV.

E con l’offerta attuale su Amazon, otterrai un prodotto di alta qualità a un prezzo eccezionale. Non aspettare oltre, aggiungi Xiaomi TV Box S al tuo carrello e goditi un nuovo mondo di contenuti!

