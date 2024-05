Speaker Xiaomi SCONTATISSIMO su Amazon: risparmia il 30%

Lo Speaker Xiaomi non è solo un dispositivo audio, ma un compagno multifunzionale. Dotato di un Orologio con display a LED, ti permette di svegliarti con la tua musica preferita, impostando la sveglia con canzoni, cantanti o generi che ti mettono subito di buon umore.

Con l’Assistente Google integrato, hai il controllo totale del tuo Smart Speaker attraverso comandi vocali. Puoi riprodurre musica, controllare il meteo, rimanere aggiornato sulle ultime notizie o regolare il volume, tutto senza dover sollevare un dito.

Grazie al modulo trasmettitore IR integrato, in combinazione con l’Assistente Google, puoi estendere il controllo vocale anche ai tuoi elettrodomestici tradizionali, modernizzando così la tua casa con un tocco di innovazione. La struttura interna innovativa, la maggiore capacità e il cono a 360° dell’altoparlante Xiaomi assicurano un suono ricco e nitido da ogni angolazione. Il campo sonoro perfettamente bilanciato crea un’esperienza audio coinvolgente che ti avvolge completamente.

Con la possibilità di collegare due dispositivi per creare uno stereo, e la capacità di sincronizzare più Smart Speaker per una riproduzione simultanea in diverse stanze, l’esperienza musicale diventa ancora più immersiva e personalizzata. E grazie alla funzione per le chiamate in vivavoce con Google Duo, puoi restare connesso con i tuoi cari in modo semplice e pratico, direttamente tramite il tuo Speaker Xiaomi.