Non chiamarla scopa elettrica. La Xiaomi Truclean W10 è molto di più, e rivoluzionerà il tuo modo di tenere pulito casa, ufficio e negozio. A differenza di tutti gli altri prodotti, lava con acqua ad alta temperatura di 75 ℃, aspira, pulisce e lava contemporaneamente, e include un circuito d’acqua autopulente che mantiene sempre perfette le spazzole. Si asciuga e pulisce in automatico nella base di ricarica, e ogni volta puoi usarla per 35 minuti continuativi. Ma la vera chicca è un’altra: grazie ai sensori smart, sa dove è più sporco e regolerà la pulizia per un’intervento più energico, senza che tu faccia nulla. La acquisti in sconto su Amazon a 634€ invece di 799€ .

Non è economica, ma vale ogni centesimo che costa. Xiaomi Truclean W10 infatti sostituisce aspirapolvere, scopa elettrica e straccio. Non si limita ad aspirare lo sporco, ma ammorbidisce le macchie ad alta temperatura, e le rimuove in un attimo grazie ad una spazzola a rullo da ben 15 rotazioni al secondo. Nessun braccio, per quanto vigoroso, potrà mai strofinare tanto velocemente.

I sensori integrati rilevano in tempo reale l’entità della macchia e regolano automaticamente il volume d’acqua e l’aspirazione, prolungando in modo efficace la durata della batteria e pulendo a fondo senza sprecare acqua. Insomma, concentrano la pulizia solo dove e quando serve davvero.

La spazzola a rullo è dotata di un sistema autopulente a sfregamento dinamico in tempo reale con acqua dolce. A ogni rotazione, in pratica, il panno viene pulito e ogni volta che tocca il pavimento è pronto per raccogliere altro sporco. Il sistema di filtraggio fa sì che l’acqua pulita sia separata dall’acqua sporca, senza possibilità di contaminazione.

La tripla potenza di pulizia permette di pulire a secco o con acqua. In una sola passata effettui aspirazione, pulizia e lavaggio, per rimuovere lo sporco secco e umido in una sola passata. A questo si aggiunge una elevata potenza di aspirazione, la rimozione rapida di polvere, macchie e residui superficiali. E alla fine, basta svuotare il serbatoio dell’acqua sporca: non è necessario lavare a mano la spazzola a rullo

Per pulire la scopa, infatti, è sufficiente riporla sulla base di ricarica, e la spazzola a rullo si pulirà automaticamente con un solo gesto. Dopo la pulizia, viene eseguita l’asciugatura ad aria calda a 55 °C per rimuovere odori sgradevoli e prevenire la formazione di muffa. E infine la base riempirà automaticamente d’acqua il serbatoio della scopa elettrica. La base di pulizia completamente automatica è dotata di un capiente serbatoio d’acqua da 3 litri, sufficiente per rifornire la scopa elettrica per quasi 4 cicli. In pratica, bisogna mettere acqua nel sistema solo 1 volta alla settimana.

Xiaomi Truclean W10 può passare senza problemi dal parquet alla cucina, e poi raccogliere acqua in bagno, il tutto con l’analisi intelligente delle superfici e la regolazione del livello di pulizia: automatica in camera, ad alta potenza in cucina, e assorbimento dell’acqua in bagno. Pulire il pavimento non è mai stato così facile, e grazie alla impugnatura rotante per spingere, tirare e girare in modo flessibile il dispositivo, si riesce a passare agevolmente tra le gambe dei tavoli e delle sedie, degli angoli dei divani. Insomma, è la scopa elettrica che inventerebbe Apple, se Apple facesse elettrodomestici.

Di listino, Xiaomi Truclean W10 costa 799€ ma, nonostante sia uscita da pochissimo, la acquisti su Amazon a soli 634€ con consegna rapida e disponibilità immediata.

