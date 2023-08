Xiaomi Smart Speaker: altoparlante FENOMENALE a soli 29€ SOLO OGGI

Questa notizia è top di gamma: Amazon ha lanciato un’offerta imperdibile sullo Xiaomi Smart Speaker, offrendolo a un prezzo stracciato di soli 29,99€. E non è tutto: stiamo parlando di un incredibile sconto del 40% sul prezzo originale!

Xiaomi Smart Speaker: caratteristiche e funzionalità

Controllo Vocale Google Assistant : Immagina di poter controllare la tua musica, le tue luci e altri dispositivi smart semplicemente con la tua voce. Grazie all’integrazione con Google Assistant, questo speaker ti permette di farlo in modo semplice e intuitivo.

Trasmettitore IR Integrato : Questa funzionalità ti permette di controllare dispositivi non smart nella tua casa, trasformando lo speaker in un vero e proprio centro di controllo per la tua smart home.

Se sei alla ricerca di uno speaker intelligente che non solo offra un suono di alta qualità ma anche una serie di funzionalità smart, lo Xiaomi Smart Speaker è la scelta giusta per te. E con un sconto del 40%, non c’è mai stato un momento migliore per acquistarlo. Non perdere questa occasione: clicca qui e approfitta dell’offerta prima che sia troppo tardi!

