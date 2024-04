Immergiti nei tuoi videogames preferiti con le cuffie Logitech al 60% di sconto

Logitech è un’azienda di primissima fascia nell’ambito della produzione di dispostivi informatici e oggi, su Amazon, viene applicato uno sconto del 60% sulle cuffie da gaming Logitech in occasione della Gaming Week: prezzo totale di 37,99€.

60% di sconto sulle cuffie da gaming Logitech

Le cuffie da gaming Logitech offrono un’esperienza immersiva e coinvolgente grazie ai driver audio da 50 mm, che garantiscono un audio dettagliato e potente per un’esperienza di gioco davvero cinematografica. Grazie alle cuffie DTS:X 2.0, potrai godere di un audio surround che va oltre i canali 7.1, consentendoti di individuare i nemici in qualsiasi posizione con nitidezza e precisione.

Dotate di un microfono flip-to-mute da 6 mm, queste cuffie garantiscono una comunicazione chiara e nitida con i tuoi compagni di gioco. Basta semplicemente alzare il microfono per attivare la modalità mute e disattivarla abbassandolo. Inoltre, il controllo del volume è posizionato sulla punta delle dita, permettendoti di regolare facilmente l’audio senza interrompere il gioco.

Versatili e compatibili con tutte le piattaforme gaming, queste cuffie sono compatibili con PC, Mac, console PS, Xbox One, Nintendo Switch e dispositivi mobili tramite cavo 3,5 mm. Indipendentemente dalla piattaforma su cui giochi, potrai godere di un audio di alta qualità e di una comunicazione chiara con i tuoi compagni di squadra.

Per garantire il massimo comfort durante le lunghe sessioni di gioco, le cuffie Logitech sono progettate per adattarsi perfettamente alla forma della tua testa. Le coppe delle orecchie e la fascia per la testa in leggera similpelle deluxe riducono la pressione sulle orecchie e sulla testa, consentendoti di giocare per ore senza affaticamento.

