La Smart Band 6 di Xiaomi è – di questa precisa categoria – il dispositivo con il miglior rapporto qualità prezzo. E oggi, grazie ad uno sconto del 22% sul prezzo di listino, puoi acquistarla a soli 34 euro e spiccioli invece dei soliti 45 euro.

La smart band di Xiaomi è una delle più gettonate dagli utenti e consigliate dagli addetti ai lavori. In Redazioni usiamo Xiaomi da anni, e lo consideriamo il miglior prodotto nella sua categoria anche grazie a un supporto software davvero molto robusto.

Questo modello è privo di NFC ma include un display da 1,56 pollici AMOLED – il 49% più grande del suo predecessore – con una risoluzione di 326 PPI per una perfetta leggibilità.

Questo wearable è progettato principalmente per il monitoraggio della salute e dell’attività fisica. Tant’è che include 30 modalità di allenamento per registrare la frequenza cardiaca e le calorie bruciate, incluse attività molto in voga come HIIT e Zumba.

È resistente all’acqua fino a 50 metri, il che significa che non c’è bisogno di toglierlo prima della doccia o di una nuotata e si sincronizza con il tuo smartphone (anche iPhone) attraverso il Bluetooth. La Xiaomi Mi Smart Band 6 è venduta e spedita da Amazon, con spedizione gratuita per tutti, anche i non iscritti a Prime. Questa promo tuttavia potrebbe durare poco: meglio affrettarsi.

