Il mondo della tecnologia sta avanzando a grandi passi, con dispositivi sempre più sofisticati e funzionali che ci permettono di monitorare la nostra salute e il nostro benessere. Uno di questi dispositivi è lo Xiaomi Smart Band 6, lo smartband della casa cinese, che ora potrete acquistare a 31€ e spiccioli, risparmiando così ben il 30% sul prezzo iniziale Amazon.

Uno smartband è un braccialetto tecnologico che può essere indossato al polso e che offre una serie di funzionalità avanzate per la salute e il fitness. Xiaomi Smart Band 6 è dotato di uno schermo AMOLED 1.56″, con una risoluzione di 326 PPI, che permette di visualizzare immagini e contenuti testuali in modo nitido e dettagliato. Inoltre, il display è 49% più grande del suo predecessore, il Mi Smart Band 5, per una migliore esperienza utente.

Una delle funzionalità più importanti di questo smartband è la possibilità di monitorare la saturazione di ossigeno nel sangue (SpO2), un indicatore vitale per la salute. Inoltre, il braccialetto è in grado di registrare il battito cardiaco e le calorie bruciate, con 30 modalità di allenamento tra cui scegliere, come Pilates e Zumba.

Il monitoraggio del sonno è un’altra funzionalità importante di questo smartband. È in grado di registrare la fase REM, i riposini quotidiani e la qualità di respirazione nel sonno, per aiutarci a capire come stiamo riposando e come possiamo migliorare la qualità del nostro sonno.

Il cinturino è realizzato con materiale TPU che contiene agenti antibatterici Ag+ per proteggere la pelle dai germi. Inoltre, il braccialetto è resistente all’acqua fino a 5 ATM (50 metri), quindi è possibile indossarlo mentre si nuota o si fa il bagno.

Infine, la durata della batteria di questo smartband è di 14 giorni con un utilizzo standard, e la ricarica è semplificata grazie al caricatore magnetico.

In sintesi, questo smartband è un dispositivo completo e funzionale, che offre una serie di funzionalità avanzate per la salute e il fitness, come il monitoraggio dell’SpO2, del battito cardiaco e delle calorie bruciate, il monitoraggio del sonno e la resistenza all’acqua. Il cinturino antibatterico e la durata della batteria prolungata rendono questo prodotto un’ottima scelta per chi vuole tenere sotto controllo la propria salute e il proprio benessere.

