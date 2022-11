Xiaomi Smart Band 6 ad un PREZZO ASSURDO

Amazon oggi ha messo in sconto tramite le sue offerte un piccolo oggetto che potrebbe tornare utile a tante persone, soprattutto a tutti coloro che praticano sport. Stiamo parlando dello Xiaomi Smart Band 6, il fitwatch della casa cinese, che ora potrete acquistare a 31,58€, andando a risparmiare ben il 30% sul prezzo iniziale Amazon.

Questo piccolo dispositivo è dotato di un display AMOLED, che vi creerà un contrasto netto tra il nero ed i vari colori, facendoli apparire molto più luminosi. In questo modo potrete distinguere e leggere molto più chiaramente ogni funzione che verrà mostrata. Come per esempio il numero di passi fatti e la saturazione di ossigeno nel sangue (SPO2).

Inoltre lo Smart Band 6 di Xiaomi ha una durata della batteria che può arrivare fino a 14 giorni di autonomia con utilizzo normale, oltre che una pratica e comoda ricarica magnetica. Questo fitwatch può aiutarvi anche a migliorare il vostro sonno tramite la registrazione della vostra fase REM.

E per tutti gli amanti di sport acquatici, sappiate che questo Smart Band 6 è resistente all’acqua fino a 5 ATM di pressione, ovvero vi permetterà di immergervi durante le vostre nuotate fino anche a 50 m di profondità.