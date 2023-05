Xiaomi rinnova il suo ecosistema Smart Life: nuovi Robot, nuova Friggitrice e tanto altro

Xiaomi ha svelato oggi un insieme di prodotti innovativi destinati a migliorare l’esperienza smart per i consumatori, sia dentro che fuori casa. Annunciati durante l’evento “Discover Xiaomi 2023” a Milano, il nuovo ecosistema AiOT Smart Life include nuovi robot aspirapolvere, uno monopattino elettrico, una friggitrice e un tablet di ultima generazione.

Nuovi Robot Aspirapolvere

Xiaomi ha lanciato nuovi modelli di robot aspirapolvere:

X10

S10+

S12

E12

Ognuno di questi modelli è stato progettato per soddisfare un ampio spettro di esigenze, sia in termini di efficienza che di prezzo. Il modello di punta, il Xiaomi Robot Vacuum X10, offre prestazioni eccezionali, con una durata della batteria di 180 minuti e una potenza di aspirazione di 4000Pa. Il dispositivo è facilmente controllabile tramite smartphone e garantisce la pulizia di qualsiasi tipo di pavimento.

Per i consumatori che cercano un design più sottile senza sacrificare la potenza di aspirazione, si aggiungono al listino anche i modelli E10 ed E12.

Xiaomi Electric Scooter 4 e 4 Lite

Xiaomi continua a investire nel settore della mobilità sostenibile con l’introduzione di due nuovi modelli di scooter elettrici: lo Xiaomi Electric Scooter 4 e 4 Lite. Entrambi i modelli presentano una serie di funzionalità innovative, come un potente motore, una lunga autonomia e un design elegante. Sono inoltre dotati di funzioni di sicurezza come il freno a tamburo e il sistema E-ABS per una frenata più sicura.

Xiaomi Smart Air Fryer Pro 4L

Con il suo design minimale ed elegante, lo Xiaomi Smart Air Fryer Pro 4L è l’evoluzione naturale del modello da 3,5L. Questo dispositivo da cucina dispone di un ampio display OLED e di controllo vocale con Google Assistant integrato, permettendo di scegliere tra oltre 100 ricette salutari.

Xiaomi Pad 6

Il Xiaomi Pad 6 si distingue per il suo design sottile e leggero e le rifiniture in alluminio di alta qualità. Il dispositivo è alimentato da un processore Snapdragon 870 ed è dotato di uno schermo LCD LTPS da 11 pollici con risoluzione WQHD+ e supporto per Dolby Vision e HDR10. Con una capacità di batteria di 8,840mAh, il Pad 6 assicura fino a 16 ore di riproduzione video e supporta la ricarica rapida da 33W.

Queste ultime novità di Xiaomi sono solo una parte del vasto ecosistema di prodotti smart che l’azienda sta creando. Con l’obiettivo di rendere la tecnologia accessibile a tutti, Xiaomi sta creando un’intera gamma di dispositivi che interagiscono tra loro per rendere la vita più comoda e sostenibile. Dagli scooter elettrici alle friggitrici ad aria, dai tablet ai dispositivi per la smart home, Xiaomi continua a innovare e a soddisfare le esigenze dei suoi utenti.