Xiaomi REGALA il Redmi Note 11S: oggi è a prezzo SCONTATISSIMO

Amazon ha lanciao un’offertona sulnuovissimo Xiaomi Redmi Note 11S! Questo smartphone dalle prestazioni straordinarie e funzionalità avanzate a soli 174 euro, con uno sconto del 42%.

Lo Xiaomi Redmi Note 11S è uno smartphone completo e performante, perfetto per chi desidera ottime prestazioni senza spendere una fortuna. Affrettati a cogliere questa occasione unica per acquistare uno dei dispositivi più attesi del momento!

Xiaomi Redmi Note 11S: caratteristiche e funzionalità

Lo Xiaomi Redmi Note 11S è disponibile su Amazon al prezzo incredibile di soli 174 euro, grazie a uno sconto imperdibile del 42%.

Eco tutte le sue specifiche tecniche:

Display AMOLED Full HD+ da 6.43 pollici: Il Xiaomi Redmi Note 11S vanta un ampio display AMOLED da 6.43 pollici con risoluzione Full HD+ per immagini e colori vividi, perfetto per guardare video e giocare.

Processore MediaTek Helio G88: Con il potente processore MediaTek Helio G88, questo smartphone offre prestazioni fluide e veloci per tutte le tue attività quotidiane, dal multitasking alle applicazioni più esigenti.

Fotocamera Quadrupla da 64 MP: Cattura immagini straordinarie con la fotocamera principale da 64 MP del Xiaomi Redmi Note 11S. Potrai scattare foto nitide e dettagliate anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Batteria Longeva da 5000 mAh: La batteria da 5000 mAh ti garantirà un'autonomia eccezionale, permettendoti di utilizzare il telefono per ore senza preoccuparti di rimanere senza energia.

Ricarica Rapida da 33W: Con la ricarica rapida da 33W, il tuo Xiaomi Redmi Note 11S sarà pronto all'uso in poco tempo, garantendo una ricarica efficiente e veloce.

Memoria Espandibile: Con 128 GB di memoria interna, avrai spazio sufficiente per salvare tutte le tue foto, video e applicazioni. Inoltre, la memoria è espandibile tramite scheda microSD fino a 512 GB, per avere ancora più spazio a disposizione.

Sistema Operativo MIUI 13: Il Xiaomi Redmi Note 11S è equipaggiato con il sistema operativo MIUI 13 basato su Android 11, offrendo un'esperienza utente intuitiva e personalizzabile.

Oggi puoi acquistare lo Xiaomi Redmi Note 11S a soli 174€ grazie ad uno sconto bomba del 42%. Goditi prestazioni eccellenti e funzionalità avanzate in un unico dispositivo, non lasciarti scappare questa incredibile occasione!

