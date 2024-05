Motorola E13: un BEST BUY ulteriormente scontato, un vero e proprio REGALO (-58%)

Motorola è un’azienda con una lunga tradizione nell’ambito della produzione di telefoni e smartphone e oggi, su eBay, è presente uno sconto maxi del 58% sul Motorola E13 per un costo totale e finale di soli 84,90€.

Sconto pazzesco: Motorola E13 al 58%

Il Motorola E13 è un smartphone Android di fascia media che si distingue per il suo bel display touchscreen da 6.5 pollici, che lo posiziona al vertice della categoria. Con una risoluzione di 1600 x 720 pixel, offre un’esperienza visiva chiara e nitida, ideale per guardare video, giocare e navigare sul web.

Le funzioni offerte da questo dispositivo sono all’altezza dei modelli più avanzati, con connettività Wi-Fi e GPS per una navigazione fluida e precisa. Al top della gamma, il modulo LTE 4G assicura un trasferimento dati veloce e una navigazione su internet senza interruzioni.

Uno degli elementi che più sorprende del Motorola E13 è la sua fotocamera da 13 megapixel, che consente di scattare foto fantastiche con una risoluzione di 4163 x 3122 pixel e di registrare video in alta definizione (Full HD) alla risoluzione di 1920 x 1080 pixel. Questo rende il Motorola E13 un prodotto con pochi competitor per quanto riguarda la multimedialità, garantendo risultati eccezionali sia in foto che in video.

Nonostante le sue potenti funzionalità, lo spessore di soli 8.5mm rende il Motorola E13 estremamente interessante e facile da maneggiare. Con un design compatto e una serie di caratteristiche avanzate, questo smartphone è la scelta ideale per chi desidera prestazioni affidabili senza spendere una fortuna.

Su eBay, oggi, è disponibile il Motorola E13 scontato del 58% e venduto al costo totale e finale d’acquisto di soli 84,90€. Approfitta di questa occasione!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.