161€ RISPARMIATI sul Samsung Galaxy A55 su Amazon: MAXI PROMO con cover inclusa

Il Samsung Galaxy A55 offre un’esperienza visiva straordinaria grazie al suo display FHD+ Super AMOLED da 6,6″. Il design del Galaxy A55 si arricchisce della nuova cornice laterale in metallo e del sistema a tripla fotocamera. Per catturare ogni istante con nitidezza, il Galaxy A55 è dotato di una fotocamera grandangolare da 50 MP, perfetta per scatti dettagliati, e di una fotocamera frontale da 32 MP per selfie in alta definizione.

La stabilizzazione OIS e VDIS in 4K assicura video fluidi e precisi, permettendoti di registrare i momenti più importanti con una qualità eccezionale. Grazie alla batteria da 5.000 mAh, il Galaxy A55 garantisce una lunga durata, permettendoti di rimanere connesso più a lungo e di vivere la tua vita senza preoccupazioni. La ricarica veloce ti consente di riportare rapidamente il tuo dispositivo al massimo della carica.

La resistenza e la sicurezza sono garantite dal display in robusto vetro Corning Gorilla Glass Victus+, dalla classificazione IP67 contro polvere e acqua e dalla protezione Samsung Knox Vault, che mantiene al sicuro password e dati sensibili.

Con connettività 5G e un avanzato processore Octa-core dotato di sistema di raffreddamento integrato, il Galaxy A55 offre prestazioni elevate e multitasking senza limiti. La memoria interna espandibile fino a 1 TB con microSD ti permette di conservare tutti i tuoi contenuti preferiti.

Su Amazon, oggi, il Samsung Galaxy A55 viene scontato del 29% per essere poi venduto al prezzo totale di 388,90€.