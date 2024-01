Xiaomi Redmi Watch 3 a PREZZO BOMBA: il regalo di SAN VALENTINO perfetto per gli sportivi

Ecco il regalo di San Valentino perfetto (e convenieniente) se il tuo compagno ama fare sport e dedicarsi alle attività all’aria aperta! Si tratta dello Xiaomi Redmi Watch 3, oggi disponibile su Amazon a soli 89 euro grazie ad un mega sconto del 32%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Una promozione del genere è davvero irripetibile e gli articoli stanno andando a ruba, quindi fai in fretta!

Xiaomi Redmi Watch 3: tutte le funzionalità dell’orologio smart

Lo Xiaomi Redmi Watch 3 è un compagno di allenamento perfetto in quanto si caratterizza per specifiche tecniche e funzionalità all’avanguardia.

È dotato di display AMOLED da 1.75″, con modalità always-on display che offre un’esperienza di visualizzazione e touch migliorata soprattutto quando si è impegnati in attività all’aria aperta. Grazie al bluetooth puoi ricevere e rispondere alle telefonate, per rimanere al passo con i tuoi contatti sia personali che di lavoro, anche quando sei in giro. In più, con il sistema multiplo GPS autonomo, sono supportati cinque sistemi di tracciamento che garantiscono un monitoraggio più preciso della posizione.

L’orologio supporta ben 121 modalità fitness ed è in grado di monitorare la tua resa durante le attività sportive calcolando percorsi, passi effettuati, andamento e tanto altro. Allo stesso modo garantisce il tracciamento della salute con funzionalità di ultima generazione come la misurazione del livello di saturazione dell’ossigeno nel sangue e il monitoraggio del battito cardiaco ovunque e in qualsiasi momento della giornata.

Questo modello è dotato di batteria a lunga durata con 12 giorni di autonomia e carica magnetica, quindi potrai ricaricarlo velocemente senza l’ingombro di cavi e fili. Inoltre è resistente all’acqua fino a 5 ATM in modo da poterlo indossare anche mentre nuoti.

Ad oggi lo Xiaomi Redmi Watch 3 è disponibile su Amazon a soli 89 euro grazie ad un mega sconto del 32%. Per San Valentino fai un regalo speciale se il tuo partner è appassionato di sport!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.