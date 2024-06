Xiaomi Redmi Note 13: smartphone eccellente a soli 148€, FOLLIA eBay

Xiaomi è un’azienda che, nel corso degli anni, ha saputo guadagnarsi la fiducia dell’utenza con prodotti di qualità a prezzi accessibili e oggi, su eBay, il suo Redmi Note 13 viene scontato del 26% e venduto a 148€.

Offertissima: sconto maxi sullo Xiaomi Redmi Note 13

Xiaomi Redmi Note 13 è uno smartphone Android di alto livello, progettato per soddisfare anche gli utenti più esigenti, specialmente quelli appassionati di fotografia. Il suo ampio display Touchscreen da 6.67 pollici lo pone al vertice della categoria, offrendo una risoluzione di 2400 x 1080 pixel che garantisce immagini nitide e vivide.

Questo dispositivo è dotato di tutte le funzionalità essenziali per un’esperienza d’uso eccellente. Il modulo 4G permette un rapido trasferimento dati e una navigazione in internet fluida. Inoltre, la connettività Wi-Fi e il GPS integrati migliorano ulteriormente la versatilità del dispositivo, rendendolo adatto a qualsiasi esigenza di connettività.

Il Redmi Note 13 si distingue particolarmente per le sue capacità multimediali. La fotocamera principale da ben 108 megapixel consente di scattare foto di altissima qualità con una risoluzione massima di 11547 x 8660 pixel. Inoltre, è in grado di registrare video in full HD alla risoluzione di 1920 x 1080 pixel, rendendolo ideale per la creazione di contenuti visivi dettagliati e professionali.

Nonostante le numerose funzionalità avanzate, il Redmi Note 13 mantiene un design sottile e raffinato con uno spessore di soli 7.6mm. Questo lo rende non solo potente, ma anche estremamente comodo da maneggiare e trasportare.

Su eBay, oggi, è presente ed è disponibile uno sconto molto interessante e allettante del 26% che viene venduto al prezzo totale, finale e completo di 148€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.